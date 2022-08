Det russiske forsvarsdepartementet har advart Storbritannia mot en planlagt flyvning over russisk territorium. Videre opplyses det om at det russiske flyvåpenet har fått ordre om å forhindre det britiske flyet av typen RC-135W å trenge inn i luftrommet. Det skriver The Guardian.

Storbritannia har selv varslet det russiske forsvarsdepartementet om overflyvningen.

– Bevisst provokasjon

– Vi ser på denne handlingen som en bevisst provokasjon, uttalte det russiske forsvarsdepartementet tirsdag og la til at det russiske flyvåpenet har fått ordre om å reagere hvis flyet flyr inn i russisk luftrom.

Flytypen britene planlegger å fly oppdraget med er RC-135W Rivet Joint, som er et elektronisk overvåkingsfly som på folkemunne omtales som et «spionfly».

– Alle mulige konsekvenser av denne bevisste provokasjonen vil utelukkende ligge på britisk side, uttaler det russiske forsvarsdepartementet.

Det er ikke opplyst om når flyvningen vil finne sted og hvilken rute det vil ta, med unntak om at det vil passere over russisk territorium.

Ble jaget ut

Det russiske jagerflyet MIG-31. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / AP / NTB

Ifølge The Guardian opplyste det britiske forsvarsdepartementet mandag om at et britisk RC-135W ble tvunget ut av russisk luftrom av et jagerfly av typen MIG-31 da det britiske flyet passerte den russiske luftromsgrensen under et rutineoppdrag over Norskehavet og Barentshavet.

Ifølge britiske myndigheter utførte MIG-flyet farlige manøvrer rundt flyet fra Royal Air Force til tross for at de britiske pilotene var i kontakt med russisk flygekontrolltjeneste.