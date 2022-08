Forsvarssjefen: Atomvåpnene på Kola er viktige for Russland nå

I et intervju med NRK sier forsvarssjefen at avskrekkingseffekten atomvåpnene Russland har i nærområdene mot Norge og Nato, er av betydning for landet nå.

– Jeg vil ikke si at Russland er en direkte militær trussel mot Norge nå, men det vi vet, er at atomvåpnene på Kola er av betydning for Russland. De har satt sin lit til at avskrekkingen med atomvåpnene skal fungere, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Han sier at seks måneder med krig i Ukraina har satt det russiske militæret flere år tilbake. Landets væpnede styrker har måttet tåle store tap. Han sier Russland også vil bruke flere år på å erstatte det de har brukt eller mistet av materiell i Ukraina.

Derfor har president Vladimir Putin beholdt nok styrker for å passe på sine strategiske atomvåpen, som er garantien hans for å kunne slå tilbake dersom Russland skulle føle seg truet.

– Det kommer ikke noe Nato-angrep mot Russland, så det er en bekreftelse på at Putin lyver for sitt eget folk når han sier at Nato utgjør en trussel, sier Kristoffersen.