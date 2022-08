Russisk attentatkomplott mot høytstående ukrainerne avverget: Se den dramatiske pågripelsen

Den ukrainske Sikkerhetstjenesten (SBU) publiserte mandag ettermiddag en video av en gruppe væpnede menn som overmanner og setter håndjern på to menn i sivile klær som nærmer seg en bil.

Ukrainas nasjonale nyhetsbyrå, Ukrinform, opplyser om at de to arresterte jobber for den russiske etterretningstjenesten. Mennene er nå siktet for å planlegge et attentat mot Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov, sjefen for det militære etterretningsbyrået, Kyrylo Budanov, og en ikke navngitt aktivist.

«SBU avbrøt planen fra det russiske militære etterretningsbyrået GRU om å bruke en sabotasjegruppe til å utføre tre drap», sier nyhetsbyrået i en uttalelse.

Se video av den dramatiske pågripelsen:

De mistenkte, den ene bosatt i den østlige Luhansk-regionen kontrollert av prorussiske separatister og den andre bosatt i Ukrainas hovedstad Kyiv, ble lovet opptil 150.000 dollar, svimlende 1.465.000 kroner, av russisk etterretning for drapet på hvert av målene. Det sier SBU i en melding på Telegram, ifølge Daily Mail.

Pågripelsene fant sted i Kovel, nord i Ukraina.

Ukrainske myndigheter la også ut en rekke bilder fra pågripelsen:

De to mennene legges i bakken av ukrainsk etterretning. Foto: Ukrinform TV

Opplysningene om pågripelsene og de angivelige attentatplanene er ikke bekreftet fra annet hold. Det er heller ikke kommet noen russisk reaksjon på beskjeden fra Ukrinform.