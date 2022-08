AGM-88 HARM-missilene er designet for å ødelegge radarstasjoner. De skytes ut fra fly og har en rekkevidde på over 48 kilometer.

Nå erkjenner det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, for første gang å ha sendt denne typen missiler til Ukraina. Det skriver CNN.

Ukjent antall

Under en pressekonferanse mandag opplyste det amerikanske forsvarsdepartementets talsmann, Colin Kahl, at USA har sendt en rekke missiler, men uten å opplyse om hvor mange eller når missilene har blitt sendt.

Kahl spesifiserte heller ikke hvilken type antiradar-missil som USA hadde sendt til Ukraina, men en forsvarstjenestemann opplyser overfor CNN at det er snakk om missiler av typen AGM-88 HARM.

Missilene skal ha blitt sendt i det Kahl omtaler som «nylige forsendelser», men AGM-88 HARM-missilene er ikke registrert i noen av de fem siste våpenpakkene USA har sendt til Ukraina, skriver CNN.

Pressekonferansen hvor Kahl kom med uttalelsene handlet om den nye våpenpakken USA skal gi Ukraina. Pakken har en verdi på en milliard dollar, omtrent 9,73 milliarder kroner.

Bruksområdet

Missilet er produsert av Raytheon, og de er blant våpensystemene USA har gitt til Ukraina som har lengst rekkevidde.

Russiske anti-fly-radarsystemer har gjort det vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å få kontroll over deler av luftrommet over Ukraina. De nye antiradar-missilene kan hjelpe med å ta ut slike radarsystemer, skriver CNN.

Missilene skal også kunne brukes i angrep mot russiske motbatteri-radarer, som russerne har brukt i angrep mot ukrainsk artilleri.