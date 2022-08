Den elleve år gamle New START-avtalen sikret de to supermaktene retten til å inspisere hverandres arsenal av strategiske atomvåpen.

START står for Strategic Arms Reduction Treaty – en avtale som skal sikre at USA og Russland trapper ned deres respektive atomvåpenarsenal. Avtalen erstattet Treaty of Moscow da den trådte i kraft 5. februar 2011.

Landene har gjennom avtalen hatt rett til å sende inspektører til hverandre for å sjekke at avtalen opprettholdes. Nå sier Russland nei til amerikanske inspektører som kommer til landet, skriver NTB.

Hevder USA søker fortrinn

Russlands utenriksdepartement mener sanksjonene som er ilagt dem endrer forholdet mellom de to landene. De hevder videre at USA søker fortrinn ved å forby Russland fra å gjennomføre inspeksjoner på amerikansk land, skriver BBC.

– Russland er nå tvunget til å ty til et slikt tiltak som et resultat av Washingtons vedvarende ønske om å starte inspeksjoner på forhold som ikke tar hensyn til de eksisterende realiteter, heter det i en kunngjøring fra russisk UD, ifølge NTB.

Fiendtlig retorikk har blitt vekslet mellom supermaktene som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Det har blant annet blitt advart om at en eskalering av konflikten kan resultere i en tredje verdenskrig, skriver BBC.

Klar for å inngå nye forhandlinger

Uttalelsene kom en uke etter at USAs president Joe Biden sa at han var klar for inngå forhandlinger om en ny atomvåpenavtale med Russlands president Vladimir Putin, opplyser BBC.

Den nåværende avtalen legger blant annet en begrensing på at landene maksimalt kan ha 1.550 kjernefysiske stridshoder i sine arsenal, skriver NTB.

Det russiske utenriksdepartementet skal ha sagt at unntaket de nå har foretatt seg er lov under «eksepsjonelle forhold», ifølge BBC.