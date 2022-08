Nå er en russisk mann dømt til fire års fengsel for tyveriet. Det skriver The Mirror.

Den 27 år gamle drosjesjåføren skal i tillegg være dømt til å betale rundt 430.000 kroner i erstatning. Han mener anklagene mot han er iscenesatt og hevder at han er uskyldig.

Hevder fingeravtrykk var plantet

Mannens forsvarer hevder ifølge The Mirror at det er store mangler i påtalemyndighetenes forklaring på hvordan mannen skal ha kommet seg inn i det høyt bevoktede området hvor flyet stod.

– Påtalemyndighetene sier enkelt og greit at det ble gjort på en «ukjent måte». Kameraene funket ikke på tidspunktet... Den eksakte datoen og tiden for tyveriet har ikke blitt etablert, så vi kan ikke skaffe et spesifikt alibi, sa forsvarsadvokaten ifølge The Mirror.

Den tiltalte mannen og hans advokat hevder også at mannens DNA og fingeravtrykk som ble funnet på stedet var plantet.

39 komponenter fra topphemmelig radioutstyr

Det er rapportert at det ble stjålet 39 komponenter fra topphemmelig radioutstyr fra flyet, som skal ha blitt stående åpent under en ombyggingsprosess, skriver The Mirror.

Flyet er kjent som «det flyvende Kreml» og er bygget som et tilfluktssted for den russiske presidenten i tilfelle Russland skulle bli angrepet med atomvåpen.

Tyveriet fra det 60 meter lange flyet har blitt beskrevet som en «krisesituasjon» av russiske myndigheter, ifølge The Mirror.