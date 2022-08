Kunne Donald Trump, Floridas mest kjente innbygger, bestå en samfunnskunnskapsprøve som gis til statens videregåendeelever?

Det lurte den amerikanske nettavisen Insider på. De spurte fire høyskoleprofessorer om de trodde den tidligere amerikanske presidenten kunne bestå testen. De fleste av dem tvilte.

– Mangler grunnleggende kunnskap

Iqbal Akhtbar, førsteamanuensis ved fakultetet for politikk og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Florida, er blant dem som tviler mest på Trumps evne til å bestå testen.

– Det ser ut til at han ikke har grunnleggende kunnskap om amerikansk historie og om vårt demokrati, forteller Akhtbar til Insider.

Professoren tror på sin side nåværende president Joe Biden på ville klart det.

– Han (Biden, red.anm) har sittet i senatet i mange år, og har god oversikt av hvordan det demokratiske systemet fungerer, utdyper Akhtbar.

Sean Freeder, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nord-Florida er også usikker på om Trump hadde taklet prøven.

– Han er den eneste presidenten etter andre verdenskrig jeg kan komme på som jeg ikke med selvsikkerhet kan si tror ville bestått testen, utdyper Freeder.

Historie og samfunnsansvar

Siden 2019 har videregåendeelever i Florida vært pålagt å ta Civic Literacy Examination - en test modellert etter den amerikanske statsborgerprøven. Årsaken er å sikre et minimum av samfunnskunnskap hos de fremtidige studentene i «The Sunshine State».

Det er Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis, som står bak forslaget. Guvernøren, som enkelt kaller «Kongen av Florida», har seilt opp som Trumps hovedutfordrer i det republikanske primærvalget.

Videregåendeelevene må nå vise: en forståelse for grunnloven, de grunnleggende prinsippene for amerikansk demokrati og hvordan de brukes i praksis, kunnskap om viktige høyesterettssaker og deres innvirkning på rettssystemet, og betydningen til historiske dokumenter som uavhengighetserklæringen og «Bill of Rights», ifølge en pressemelding fra DeSantis.

«Verre enn Watergate»

Samfunnstesten inkluderer en rekke spørsmål om emner Trump beviselig har misforstått i offentlige uttalelser, ifølge Insider.

Trump sa for eksempel at en skandale som involverte tidligere utenriksminister Hillary Clintons private e-postserver var verre enn Watergate.

Watergate førte til at president Richard Nixon måtte gå av som president for å unngå riksrett, etter at partifeller brøt seg inn i Watergate-bygningen for å spionere på demokratene.

Clinton benyttet seg av en privat e-postadresse for å motta e-poster i jobbsammenheng, som resulterte i at myndighetene mistet tilgang til korrespondanse mellom Clinton, politikere og statsledere.

Clintons eksempel er vesentlig mindre alvorlig enn Watergate-skandalen.

Trump ga også en rosenrød vurdering av Nixons presidentskap, og sa til New York Times i 2016: «Jeg tror Nixon forsto at når verden faller fra hverandre, vil folk ha en sterk leder hvis høyeste prioritet er å beskytte Amerika ... 60-tallet var ille, virkelig ille.»

Stormingen av Kongressen

Trump skal også mangle forståelse for hvordan den amerikanske regjeringen fungerer, ifølge Insider.

Det skal ha blitt klart da han erklærte valget i 2020 som et bedrageri, og krevde at visepresident Mike Pence påberopte seg det 25. grunnlovstillegget.

Det 25. grunnlovstillegget sier at visepresidenten inntar presidentembetet om presidenten fjernes fra vervet. Det gjelder ikke om presidenten selv taper presidentvalget.

Ekspresidentens rådgivere måtte fortelle Trump at det ikke var slik tillegget fungerte, ifølge komiteen som nå etterforsker stormingen av Kongressen. 6. januar.

Trumps team har ikke svart på Insiders forespørsel om å kommentere saken.