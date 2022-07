Advarer republikanske kandidater mot å vise støtte til Donald Trump

Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton advarte denne uken om at kandidater som modellerer seg etter den tidligere presidenten kan risikere «politisk selvmord» i mellomvalget i USA. Det skriver amerikanske Insider.

Advarselen kom samtidig som Bolton kommenterte en meningsmåling utført av hans egen organisasjon, John Bolton Super PAC.

Bolton PAC konkluderte ut ifra meningsmålingen at Trump var i ferd med å bli et problem for kandidater fra det Republikanske parti som stiller til valg i november.

Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trumps regjering fra april 2018 til september 2019.

– Politisk selvmord

– Republikanske kandidater som håper å vinne i november risikerer politisk selvmord hvis de understreker sin nærhet til Trump, eller lar motstanderne fremstille dem som «mini-Trumper», hevder Bolton ifølge Insider.

Han mener Donald Trumps innflytelse på nominasjonsprosessen i forbindelse med mellomvalget i USA i november kan være ødeleggende for republikanerne og partiets mulighet for å oppnå kontroll over senatet.

I mellomvalget i USA velges det representanter til Representantenes hus og senatorer til USAs senat. Disse to institusjonene utgjør den amerikanske kongressen som er USAs lovgivende nasjonalforsamling.

– Bør understreker sin lojalitet

Ut ifra undersøkelsen John Bolton Super PAC har gjennomført i delstatene Pennsylvania, Ohio, North Carolina og Georgia påpeker Bolton at konservative representanter bør styre unna Trump, men fortsette å drive valgkamp på «prinsipper».

– Disse resultatene betyr ikke at republikanske kandidater ikke bør drive valgkamp som ekte konservative, men at de bør understreker sin lojalitet til prinsipper, sier Bolton ifølge Insider.