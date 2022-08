Trump preger primærvalg i seks delstater i USA

Den konservative forretningskvinnen og kommentatoren Tudor Dixon slo fire mannlige rivaler og blir dermed den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmers utfordrer til ved valget i november.

Whitmer har vært betraktet som en av demokratenes mer sårbare guvernører på grunn av mange upopulære covid-nedstengninger og sine nære bånd til president Joe Biden.

Men mange republikanere frykter at Dixons svært konservative meninger skal splitte partiet og gjøre det vanskelig å få med de mer moderate republikanerne til å beseire Whitmer.

Splittelsen preger

Den splittelsen preget mange av de republikanske primærvalgene i seks delstater tirsdag, ikke minst i Arizona, der velgerne måtte velge mellom kandidater som mente at Trump ble frastjålet valget i 2020, og dem som mener det er på tide å gå videre.

Trump ga støtte og drev valgkamp for en lang rekke kandidater i Arizona, blant dem Kari Lake i valget til guvernørkandidat. Lake, som sier hun ville ha avvist å godkjenne valget av Joe Biden, ble utfordret av Karrin Taylor Robson som mener republikanerne nå må se mot framtiden.

Resultatet fra primærvalget i Arizona ventes i løpet av onsdag morgen norsk tid.

Paradoksalt nok håper mange demokrater at det er de Trump-støttede kandidatene som vinner mange steder.

Det er fordi de tror de blir lettere å beseire siden mange moderate republikanere som er lei av Trump, kan bli sittende hjemme i et valg der demokratene kjemper med ryggen mot veggen for å beholde utsatte guvernører og flertallet i Kongressen.

Nei til abortforbud

Men avstemningen om retten til abort i den konservative delstaten Kansas ble dermed en varsellampe til republikanerne og en energiinnsprøytning for demokratene.

Der avviste velgerne et forslag som ville gitt den republikansk-styrte delstatsforsamlingen rett til å innføre forbud mot abort.

De var de første velgerne som fikk anledning til å si sin mening om høyesterettskjennelsen som fratar amerikanske kvinner retten til abort og overlater til delstatene å bestemme selv om abort skal være tillatt.

Positivt for demokratene

Avvisningen av forbud i en konservativ stat som Kansas er et positivt signal for demokratene som håper raseriet mot kjennelsen veier tyngre enn bekymringen for inflasjon og Bidens dalende popularitet.

I Missouri vant delstatens justisminister Eric Schmitt kampen om å bli republikanernes senatorkandidat til høsten.

Han slo ut den skandalebefengte tidligere guvernøren Eric Greitens som håpet på comeback etter å ha blitt tvunget til å gå av for fire år siden som følge av sexskandaler.

Radikale demokrater vant

I andre valg vant erfarne Patty Murray den demokratiske nominasjonen om å fortsette som delstaten Washingtons senator.

To radikale demokratiske medlemmer av Representantenes hus, Rashida Tlaib i Michigan og Cory Bush i Missouri, slo begge tilbake utfordrere i sine demokratiske valgdistrikter.

Tre republikanere som stemte for riksrett for Trump, var derimot i hard kamp med kandidater som fikk Trumps støtte. Den mest kjente, Liz Cheney, regner med å bli slått ut i sitt valg i Wyoming 16. august.