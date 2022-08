Den første fasen av invasjonen, Russlands «blitzkrig» i slutten av februar som kulminerte i slaget ved Kiev, mislyktes.

Det måneder lange slaget ved Donbas, øst i Ukraina, utgjør for tiden den andre fasen, og her har Russland knapt nok styrke til å fullføre erobringen av regionen.

Derfor har krigens fokus gradvis dreid seg mot sør. Også her sliter Russland med å vinne terreng, ifølge The Kyiv Indepenedent.

Ukrainas militære har sjansen til å komme et avgjørende angrep som kan gi dem en fordel over Russland, melder den ukrainske avisen. Med andre ord kan dette bli krigens vendepunkt.

– Tillater Ukraina å aktivt begynne å forme krigens gang for første gang

Ifølge Institute for the study og war (ISW) er det mye som tyder på at den russiske krigslykken er i ferd med å snu i Ukrainas favør.

– Ukraina griper sannsynligvis det strategiske initiativet og tvinger Russland til å omfordele styrker og omprioritere innsatsen som svar på ukrainske motoffensive operasjoner, skriver ISW i en oppdatering.

Det faktum at russiske styrker nå omplasserer store mengder militært utstyr, spesielt artilleri og luftfart, til Krim-halvøya fra andre steder i Ukraina, blir tolket som et tydelig tegn på at Ukraina i større grad nå legger premissene for krigen og presser russerne til å endre fokus.

– Ukrainas forberedelser til motoffensiven i Kherson og de første operasjonene i denne motoffensiven, kombinert med den dramatiske svekkelsen av russiske styrker, ser generelt ut til å tillate Ukraina å aktivt begynne å forme krigens gang for første gang, oppsummerer tankesmia ISW.

Norsk ekspert er enig: – Russland har slitt seg ut

Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, tror vi snart kan få svar på hvilken vei krigen kommer til å gå.

Palle Ydstebø tror krigen nærmer seg et vendepunkt. Foto: NTB

Han forteller at Russland bruker mye frivillige styrker, og det brukes hardt press for å få folk til å stille. Ydstebø uttaler til TV 2 at denne taktikken er forkastelig.

Han ser også tegn til at russerne sliter.

– Første gang man så det skikkelig var i forrige måned. De russiske styrkene kjørte direkte inn i Donbas, og måten de brukte styrkene sine på var ekstremt ressurskrevende. De tok ikke hensyn til egne tap, hvor de nærmest har jagd folk inn i angrep. Noen av disse som har blitt sendt er også dårlig trent. Russland har slitt seg ut i Donbas uten å oppnå veldig mye, sier Ydstebø, til Nettavisen.

HIMARS kan være avgjørende

Ydstebø tror at krigen kan tippe i Ukrainas favør.





Den viktigste faktoren er at Ukraina har begynt å få de våpnene de har ønsket seg fra Vesten, i følge den militære eksperten.





Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole, Geir Hågen Karlsen, sier til NRK at Ukraina ser ut til å få et momentum i krigen, men at det er for tidlig å si hvilken betydning slaget rundt Kherson vil få.





– Det betyr ikke nødvendigvis så mye. Kherson ligger på vestbredden for Dnipro og utenfor de mest prioriterte områdene for russerne å ta. Strategisk har det ikke så mye å si, men det er viktig for Ukraina å frigjøre så mye som mulig. I selve byen Kherson er det vanskeligere, og russerne bygger forsvarsstillinger og forbereder seg på å klare å holde selve byen, sier Karlsen, som tror kampene rundt byen vil bli langvarige og blodige.



HIMARS gir Ukraina større militær slagkraft



Pentagon har bekreftet at Ukraina skal få flere mobile rakettsystemer, kjent som HIMARS, samt 75.000 runder med artilleriammunisjon. Det betyr at Ukraina nå er i besittelse av 16 amerikanske rakettartillerisystem av typen HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).





– Det viktigste med HIMARS-systemet er ikke nødvendigvis antallet, men det er tilgangen til ammunisjon. Disse kan flyttes i vanlig lastebilfart, og vil gi ukrainske styrker større fleksibilitet og er spesielt nyttig i forsvaret mot Russland i Donbas, sier Ydstebø til Nettavisen.





Russland har gjentatte ganger meldt at de har slått ut flere HIMARS-anlegg, men dette er blitt tilbakevist både av ukrainske og amerikanske tjenestefolk.







Tormod Heier hevder atomvåpen-trusselen har økt som følge av Russlands nederlag. Foto: NTB

– Russerne er dømt til å tape



Professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier mener Russland har begått en rekke tabber. Det skrev NRK forrige uke.

Heier tror Russlands tilbakegang skyldes at krigen aldri kunne vinnes i utgangspunktet –russerne er dømt til å tape.

– Skal du angripe et annet land, så må du ha tre-gangen så mange soldater for å kunne vinne. Det hadde – og har ikke, russerne, sa han.

Forsvarseksperten mener altså landet hadde trengt en halv million soldater på toppen av 190 000 de har sendt til Ukraina.