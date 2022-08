Kort tid etter at Russlands president Vladimir Putin begynte invasjonen av Ukraina, mistet han en av sine viktigste rådgivere. I slutten av mars valgte nemlig 67 år gamle Anatolij Tsjubajs å både trekke seg og forlate Russland, ifølge Berlingske.

Nå skriver flere medier at Tsjubais skal være innlagt på et europeisk sykehus, hvor han blir behandlet på intensivavdelingen for en sjelden nevrologisk lidelse, Guillain-Barré syndrom.

Sykdomsforløpet skal ha startet med at de tidligere russiske topprådgiveren opplevde å miste følelsene i hender og bein. Tilstand hans blir per nå beskrevet som ustabil.

Kritiker av Putin

Det antas at Tsjubais trakk seg som følge av Russlands angrep på Ukraina. Han var da den høyest rangerte tjenestemannen som trakk seg siden starten av krigen.

Av den grunn vekker hans plutselige sykdom mistanke – dette ikke er første gang en kritiker av Kreml på mystisk vis blir uventet syk.

Det mest kjente eksemplet er den russiske opposisjonslederen Alexej Navalnyj, som ble forgiftet i 2020.

Ifølge The New York Times skal rommet der Tsjubais oppholdt seg da han plutselig følte seg syk i ettertid ha blitt undersøkt av spesialister i smittevernsdrakter.

Venter på tester

Anatoly Tsjubais er et kjent navn i Russland og skal ha vært nær maktens sentrum i flere tiår. 67-åringen har vært Putins representant i en lang rekke internasjonale organisasjoner med fokus på bærekraft.

På 1990-tallet hadde han flere toppstillinger under Boris Jeltsin styre, hvor han blant annet var ansvarlig for privatisering av statlige selskaper og i en periode fungerte som styreleder for det statseide elektrisitetsmonopolet RAO UES.

Kommende tester vil avgjøre nøyaktig hva som feiler eks-rådgiveren og hva som er skyld i lammelsen.

Det er ukjent hvilket land Tsjubais er bosatt i.