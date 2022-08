De to oligarkene Arkadij og Boris Rotenberg skal ha etablert et selskap av typen English Limited Partnership (ELPer). ELPer krever ikke at eierne av selskapet er identifisert.

Rotenberg-brødrene, som ifølge BBC er kjent som judopartnere av Russlands president Vladimir Putin, skal være noen av oligarkene som har blitt ilagt sanksjoner som følge av den russiske aggresjonen mot Ukraina.

Avsløringen kom frem gjennom en etterforskning av ELPer gjort av BBC og Finance Uncovered. I saken fra BBC omtales Arkadij og Boris Rotenberg som to av mange investorer som har opprettet denne typen selskaper.

Etterforsket i USA

Brødrene ble i 2020 etterforsket av en komité i det amerikanske senatet. Gjennom etterforskningen kom det frem at de to oligarkene hadde benyttet seg av flere skallselskaper for å komme rundt sanksjoner som ble ilagt dem etter den russiske annekteringen av Krim i 2014, skriver BBC.

Selskapene skal ha blitt brukt til å kjøpe kunst til en verdi av flere millioner dollar.

Et av disse selskapene var ifølge BBC et ELP som var registrert i London. Selskapet hevdet at virksomheten besto av turisme og billettsalg.

«En skandale»

Senatsetterforskningen avslørte at det mellom juli 2017 og juni 2018 hadde blitt gjennomført «14 overføringer i trinn på 9.500 dollar som til sammen utgjorde 133.000 dollar», nærmere 1,3 millioner kroner.

Overføringene skal ha gått fra ELPet til en kunstrådgiver som «la til rette for kjøp for Rotenberg-brødrene», ifølge senatskomitéen.

– Det er en skandale at folk som Rotenberg-brødrene som har blitt sanksjonert i Amerika i flere år fortsatt har kunnet bruke britiske selskapsstrukturer som de vil, sier Dame Margaret Hodge, medlem av det britiske parlamentet for partiet Labour.

BBC skal ha forsøkt å få en kommentar fra Rotenberg-brødrene, uten hell.