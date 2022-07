Det var i april i fjor at amerikanske New York Times avslørte at EU-kommisjonens president hadde sendt tekstmeldinger og vært i flere telefonsamtaler med Bourla, som er administrerende direktør for en av de mest sentrale vaksineprodusentene gjennom pandemien, Pfizer. Samtalene skal ha dreid seg om EUs kjøp av vaksiner fra selskapet.

En rekke journalister skal i kjølvannet ha bedt Europakommisjonen om innsyn i tekstmeldingene, men de fikk nei, skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews.

– Her må EU ta grep

Her mener ombudsmann Emily O´Reilly at Europakommisjonen begikk et feilgrep med tanke på retten til innsyn i saker som angår folkets interesser.

– Når det gjelder retten til innsyn i EU-dokumenter, så er det irrelevant om det er snakk om faktiske papirer eller en SMS. Meldinger som angår EUs politikk og sikkerhet burde behandles som offisielle dokumenter, og her trengs det at EU tar en oppvask, sier O’Reilly til Euronews.

(Saken fortsetter under bildet)

Von der Leyen i en samtale med Bourla under et møte i Belgia i april i fjor. Foto: John Thys / AP/NTB

Meldingene er borte

EUs frist for å respondere og ta grep gikk ut i slutten av april. I slutten av juni gikk Von der Leyen ut og sa at hun «ikke kunne finne tekstmeldingene» mellom henne og Bourla, skriver Reuters.

Ifølge henne skal de to ha sendt meldinger frem og tilbake over en periode på en måneds tid da distribusjonen av Pfizers coronavaksine ble vedtatt.

– Europakommisjonen kan bekrefte at kabinettet ikke har klart å oppdrive de relevante tekstmeldingene, skrev visepresidenten for EU-kommisjonen Věra Jourová i en pressemelding.

– Dette er en real vekker

Torsdag gikk ombudsmannen ut og slaktet kommisjonens håndtering av saken, som hun omtaler som «en real vekker» når det gjelder EUs etikk og styring, skriver Euronews.

Ifølge kommisjonen ble ikke tekstmeldingene dokumentert og loggført.

– Dette er en real vekker for hele EU og hvor viktig det er å sørge for at man tar vare på all kommunikasjon i en tid hvor tekstmeldinger er svært vanlig, sier O’Reilly.

Nå ber EU-ombudsmannen om at alle jobbrelaterte tekstmeldinger, uansett app, regnes som offisielle dokumenter og dermed skal loggføres.