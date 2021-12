Pfizer tror pandemien vil vare til 2024 – får støtte fra FHI-direktør

– Det er jo litt dystre utsikter, men det er kanskje ikke urealistisk når du ser på hvor ulikt vaksiner har vært delt verden over, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagbladet.

Han peker på at virus vil sirkulere rundt i land der mange er uvaksinerte.

Pfizer anslår at noen regioner i verden vil fortsette å ha en pandemi i mer enn to år til, mens andre land vil gå over til en «endemisk» tilstand med små og håndterbare virusutbrudd.

– Det kan komme nye varianter som kan kreve at vi kanskje må inn og ha nye tiltak og nye vaksiner – også i vår del av verden. Så får vi håpe at variantene blir mildere med årene slik at vi slipper store nedstenginger i samfunnet, sier Forland.

Pfizer, som produserer en av de mest brukte koronavaksinene, sier at de nå tester en lavdoseversjon av vaksinen ment for barn i alderen to til fire år, men at den ser ut til å ha en litt svakere virkning enn de hadde håpet. Det kan forsinke godkjenning av lavdosevaksinen, melder Reuters.