– Da jeg først leste nyheten om at jeg hadde blitt arrestert av FBI, så lo jeg bare. Da jeg senere leste nyhetsoppslaget om at kona mi var død, med et bilde av henne, da ble jeg argsint, forteller Bourla til BBC.

Den gresk-amerikanske veterinæren og forskeren Albert Bourla (60) står i spissen for den første vaksinen mot covid-19 til å bli godkjent på verdensbasis. Den ble godkjent tidlig i desember 2020 og ble et symbol på håp i enden av tunnelen for samfunn verden over.

– Dette er et historisk øyeblikk i kampen mot covid-19, og dette er et mål vi har kjempet oss mot siden vi erklærte av vitenskapen skal finne denne kampen, sto det fra Bourla på Pfizers nettsider da selskapet offisielt kunne begynne utrullingen av sin coronavaksine.

Leste at kona var død på nett

Samtidig som vaksinene ble sendt land og strand og folk brettet opp ermene, begynte falske nyheter om Bourla å svirre på nett.

«Pfizer-CEO Albert Bourla arrestert av FBI», sto det. Men det var han ikke. De fleste falske nyhetene avfeide han, samtidig som han sørget for at sannheten kom ut.

Men en falsk nyhet satte en støkk i forskeren.

«Pfizer-CEOs kone Myriam Bourla mistet livet som følge av pfizer-vaksinen», het det i nyhetssaken akkompagnert med et bilde av henne. Bourla leste nyheten på morgenkvisten midt i november, og like ved siden av satt hans 48 år gamle kone.

Bourla var nok en gang rask med å gå ut og avkrefte ryktene om konas bortgang. Det var selskapet Pfizer som tok på seg jobben med å sørge for at sannheten nådde ut.

– Fru Bourla er i live og hun er i god form, sa talsperson for Pfizer Amy Rose til nyhetsbyrået Associated Press 17. november.

Bourla anklages av mange for å ha tjent seg rik på pandemien. Pfizer-sjefen mener at økonomisk gevinst er et godt insentiv for å få flere til å velge forskning som yrke, i en verden hvor ingen kan jobbe gratis. Foto: Bruce Gilbert / AP/NTB

– Liv vil gå tapt

For Pfizer-sjefen er det likevel ikke den ekle opplevelsen som setter spor, det er frykten for hva slags konsekvenser slike nyheter kan få.

– Det vi opplevde er ingenting sammenlignet med alle livene som vil gå tapt på grunn av den falske nyheten. Folk kommer til å tro at kona mi døde og tenke «da tar i hvertfall ikke jeg vaksinen», og liv vil gå tapt, forteller Bourla til BBC.

Bourla mener at vaksinene står som et bevis på menneskers oppfinnsomhet og evne til å jobbe raskt når de må, men Pfizer-sjefen tror ikke jobben er over. Flere land har allerede begynt å sette tredje dose, og Bourla anser det som svært sannsynlig at vaksinen vil måtte modifiseres og tilbys til folk årlig, slik som influensavaksinen.