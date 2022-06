– For tiden pågår det øvelser der russerne simulerer missilangrep på estisk territorium.

Det bekrefter stabssjef i det estiske forsvarsdepartementet, Kusti Salm, overfor den finske avisen Iltalehti.

De simulerte angrepstoktene kommer i forkant av det viktige NATO-toppmøtet hvor blant annet svensk og finsk medlemskap står på dagsorden.

Kaller russisk ambassadør inn på teppet



De russiske kamphelikoptrene av typen Mi-8 skal ha flydd svært nærme grensa i tillegg til at de har begått grensekrenkelser, ifølge Salm.

Helikoptrene var bevæpnet med missilsystemer som brukes til å bekjempe ukrainske styrker på bakken.

Estland har innkalt den russiske ambassadøren til Tallinn for å protestere mot de militære provokasjonene.

Norge er blant flere Nato-land som har utplassert kampstyrker i Estland. De står klare til å forsvare Estland og Baltikum dersom det blir nødvendig.

Senest i går gjentok USA at Natos artikkel 5 står fjellstøtt dersom ett av medlemslandene blir angrepet. Da vil Nato være i krig med Russland.

– Det har aldri vært så alvorlig som det er nå

Estiske myndigheter er ikke i tvil om at russerne bevisst forsøker å stresse og teste det estiske forsvaret, og at de åpenlyse grensekrenkelsene og simulerte angrepene innebærer en ny omdreining i nervekrigen mellom Russland og Nato.

– Å komme over grensen med et helikopter kan ikke være en feil. Det har vært flere eksempler de siste dagene. De simulerer faktisk rakettangrep mot Natos territorium og gir oss beskjed om at de gjør dette. Det har aldri vært så alvorlig som det er nå, understreker stabssjef i det estiske forsvarsdepartementet, Kusti Salm, ifølge Sky News.

Joint Expeditionary Force drillet i Oslo



Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Senest 14.-15. juni var ledere fra de ti landene i Joint Expeditionary Force samlet til møter og skrivebordsøvelse i Oslo. Her trente de på hvordan de skal agere dersom en krise skulle oppstå og JEF blir aktivert.

– I en krevende sikkerhetspolitisk situasjon er det sentralt at vi har et tett samarbeid med våre nære allierte og partnere. Gjennom JEF kan vi raskt stille styrker for å respondere på en krise sammen, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Joint Expeditionary Force (JEF) er en britisk ledet koalisjon der ti land deltar: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Storbritannia og Sverige. JEF skal kunne stille styrker for å respondere raskt på kriser i den nordlige delen av Europa.