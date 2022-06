Putin varsler styrking av det russiske forsvaret

– Vi vil fortsette å utvikle og styrke våre væpnede styrker og forbedre deres kampstyrke med tanke på potensielle militære trusler og risikoer, basert på lærdommen fra moderne væpnede konflikter, sa Putin da han tirsdag møtte studenter ved et militærakademi.

– Blant de prioriterte områdene er styrkene med nye våpensystemer som vil avgjøre kampeffektiviteten til hæren og marinen i de kommende årene og tiårene som kommer, sa han ifølge RIA Novosti.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået opplyste Putin videre at testingen av den nyutviklede interkontinentale Sarmat-raketten, som ifølge Russland kan utstyres med atomstridshoder og nå mål hvor som helst i verden, nå er over, og at raketten vil bli satt i beredskap innen utgangen av året.