– Strategisk sett har Russland allerede tapt krigen, fastslår Radakin.

I et intervju med Sky News ramser Storbritannias forsvarssjef opp en rekke argumenter for hvorfor han mener Russlands væpnede styrker ikke lykkes på slagmarken i Ukraina.

Etter at invasjonen startet 24. februar har russerne blitt slått tilbake i Ukrainas to største byer Kyiv og Kharkiv. I tillegg er Putins hær i trøbbel både i sør ved Kherson, og delvis i Øst-Ukraina.

– Russland går tom for folk og høyteknologiske missiler

Ifølge den britiske admiralen er mangel på soldater og avanserte våpen den største utfordringen Putin nå står overfor i den blodige og stadig mer brutale krigen.

– Russland har sårbarheter fordi det går tom for folk, det går tom for høyteknologiske missiler. President Putin har brukt rundt 25 prosent av sin hærs makt for å få en liten mengde territorium. 50.000 mennesker er enten døde eller skadde. Russland er nå en mer redusert makt diplomatisk og økonomisk enn for flere måneder siden, oppsummerer admiral Antony David Radakin til Sky News.

– Moskva er blitt tvunget til å gi opp sine mål

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu har ofret tusenvis av russiske soldater i krigen mot broderfolket. Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik/Kreml/AP/NTB

Han mener den russiske krigføringen så langt har vært en fiasko, og at Putin aldri vil kunne gå seirende ut av krigen.

– Enhver forestilling om at krigen hadde vært en suksess, er tull. Krigen er en fryktelig feil fra Russland. De vil aldri ta kontroll over Ukraina. Moskva er blitt tvunget til å gi opp sine mål om å overta de fleste ukrainske byer, mener den britiske forsvarssjefen.

Hyller ukrainernes mot og kampvilje



Han viser til at den russiske fremgangen i Øst-Ukraina er begrenset, og at det store bildet viser et svekket Russland.

Antony David Radakin understreker at Nato er betydelig sterkere enn Russland, og at et fremtidig svensk og finsk medlemskap vil styrke alliansen ytterligere.

Samtidig hyller han den ukrainske motstandskampen og soldatenes heltemot i møte med de tallmessig og utstyrsmessig overlegne russiske styrkene.

Overtok som forsvarssjef i november 2021

Antony David Radakin tiltrådte som som Storbritannias forsvarssjef 30. november 2021.

Han ble utnevnt til offiser i Royal Navy 20. oktober 1990, og har blant annet vært skipssjef på fregatten HMS «Norfolk».

Etter Irak-krigen ble han dekorert med den amerikanske Bronze Star Medal, ifølge Wikipedia.

Radakin er utdannet jurist. Senere studerte han internasjonale relasjoner og forsvarsstudier. Han fullførte mastergrad ved King's College London i 2000.

I 2021 ble han adlet gjennom forfremmelse til Knight Commander of the Order of the Bath.