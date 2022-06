– Jeg er rasende. Det er nå. Folk dør hver time nå. Dette er kampen som USA og resten av den frie verden angivelig forbereder seg på med flere tiår med billioner i forsvarsutgifter. For sikkerhet, for demokrati. Likevel står det stille, skriver Garry Kasparov på sosiale medier.

Refser Vestens ledere: – Det er blod på hendene deres

I en tirade av meldinger på Twitter datert torsdag 16. juni fyrer 59-åringen fra Aserbajdsjan av en rekke meldinger hvor han gir uttrykk for sin frustrasjon over krigens gang.

Kasparov mener våpenstøtten fra vestlige land går for langsomt, og at det haster med å gi den ukrainske hæren det de trenger for å stå imot den russiske krigsmaskinen.

– Vestlige ledere som sier de «gjør alt», lyver, og det er blod på hendene deres, tordner han og viser til at Ukraina er underlegne Russland hva gjelder de fleste våpentyper.

– Det er feigt og korttenkt

– Putin vil ikke stoppe hvis han lykkes med å okkupere Ukraina, advarer sjakklegende Gary Kasparov. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/NTB

– Alt vi hører er unnskyldninger fra USA. Det trengs uker for godkjenning av våpenforsendelser, et titalls haubitser ankommer tidlig i august, påpeker sjakklegenden.

Nå advarer han Europa om hva som kan skje dersom Russland går seirende ut av krigen.

– Det er feigt og korttenkt. Putin vil ikke stoppe hvis han lykkes med å okkupere Ukraina. Han vil gå fremover og eskalere igjen når han står overfor svakhet. Det vil føre til konflikt med Nato-styrker på hans premisser, skriver Gary Kasparov.

Advarer Europa mot å vise svakhet



Han tror Putin bare vil forhandle når han må, eller dersom Ukraina vinner. derfor er han skeptisk til alt som kan gi Putins signaler om at Ukrainas allierte er svake og at han kan få en god avtale når han vil.

Den russiske sjakkstjernen ble i februar ført opp på russiske myndigheters liste over utenlandske agenter.

Kasparov rømte landet i 2013. Året etter fikk han innvilget kroatisk statsborgerskap i 2014. Han har tidligere demonstrert mot Putin, og blitt fengslet for dette.