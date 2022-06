– Jeg har kjempet i Ukraina siden starten av krigen, det har gått over tre måneder nå. Det er utmattende. Hele enheten min ønsker en pause, men ledelsen vår sier at de ikke kan erstatte oss akkurat nå. De tre månedene med kamper føles allerede lengre enn de fire årene jeg tilbrakte i militærtjeneste i fredstid.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Det forteller Andrej i den 37. infanteribrigaden. Under normale omstendigheter har brigaden hovedkvarter i Burjatia i Sibir. Nå er soldatene i full krig i Ukraina.

– Ignoreres av de høyerestående offiserene

I en annen video forteller en annen soldat om at utfordringene består av mangel på forsyninger til frontlinjen, noe som har preget russernes krigføring fra dag én.

– I en lengre periode var vi uten materiell, medisinsk utstyr eller mat. Sett i lys av vår kontinuerlige tilstedeværelse, og det faktum at det blant vårt personell finnes mennesker med kroniske medisinske problemer, mennesker med psykiske problemer, så oppstår det mange spørsmål som ignoreres av de høyerestående offiserene i hovedkvarteret, forteller soldaten ifølge The Guardian.

Uttalelsene underbygges av vestlige etterretningsrapporter som britiske Defence Intelligence og den amerikanske tankesmia Institute of the Study of War (ISW) har kommet med.

Unge soldater fra fjerne deler av Russland



Fra frontlinjene meldes det om store tap på begge sider. Trolig faller det hundrevis av både russiske og ukrainske soldater på slagmarken hver eneste dag. I tillegg er et stort antall sårede. Eksperter regner med minst tre sårede per drepte soldat. Utveksling av døde soldater pågår kontinuerlig mellom partene.

De store tapene av soldatkolleger forsterker trolig opplevelsen av krigens meningsløshet. Likevel fortsetter de russiske generalene å sende stadig nye tropper til fronten i håp om å knuse den sterke ukrainske motstanden.

Mange av de russiske soldatene kommer fra fjerntliggende områder i Russland, og det skal være svært mange unge soldater blant de falne.

Mangel på trening, støtte, mat og utstyr påvirker moralen

I et forsøk på å erstatte de tusenvis av drepte soldatene har Russland satt i gang storstilte vervekampanjer. I tillegg er aldersgrensen for hvem som kan delta i krig hevet med flere år.

Men mangel på trening, støtte, mat og utstyr påvirker moralen mens krigen fortsetter med full tyngde. Flere av soldatene som nå kjemper i Øst-Ukraina har tidligere vært utplassert i det mislykkede forsøket på å ta Kyiv, og har ikke hatt tilstrekkelig tid til å hente seg inn etter omgrupperingen.

Samtidig bølger artilleriduellene fram og tilbake, noe som bidrar til stor slitasje på mannskapene.

– Over 90 prosent har aldri kjempet før

Nå kommer historiene om soldater som er kritiske til egne offiserer og landets ledelse. Også i de prorussiske troppene merkes krigens brutalitet og utmattende kraft.

– Vår mobilisering ble utført ulovlig, uten medisinsk sertifisering. Over 90 prosent har aldri kjempet før, og så en Kalashnikov for første gang. Vi ble kastet ut i frontlinjen, forteller en soldat i det prorussiske Donetsks 107. regiment, ifølge The Guardian.



Vladimir Putin har foreløpig ikke valgt å erklære full mobilisering, trolig av frykt for at det kan bli oppfattet som upopulært blant viktige velgergrupper.

Ved mobilisering vil også soldater fra de store byene i vest, som Moskva og St. Petersburg, bli sendt i krigen. I tillegg vil det svekke presidentens argumentasjon om at det pågår en spesialoperasjon, og ikke en fullskala krig mot nabolandet.