Russland har begynt å overlevere døde soldater

Flere titalls levninger som er hentet ut av det utbombede stålverket der de ukrainske soldatene sto imot den russiske offensiven i ukevis, er sendt til Kyiv der de skal identifiseres ved hjelp av DNA, sier Maksym Zjorin, en tidligere leder av Azovregimentet.

Det er ikke klart hvor mange døde som fortsatt befinner seg i ruinene av fabrikken, som ble bombet uten stans av russerne fra både land og sjøen.

Soldatenes harde motstand forpurret det russiske målet om å erobre den strategiske havnebyen Mariupol raskt, og bandt opp store russiske styrker som kunne vært satt inn andre steder.

De siste 2.400 gjenværende soldatene oppga endelig motstanden i mai og marsjerte ut uten våpen og bærende på sine sårede kamerater. Deres skjebne i hendene på russerne er uklar, men de skal ha blitt sendt til en fangeleir.

Lørdag kunngjorde Ukrainas ministerium for gjenerobring av tapt territorium at den første utvekslingen av døde soldater hadde funnet sted. Levningene av 320 soldater, 160 fra hver side, ble utvekslet ved frontlinjen i Zaporizjzja-regionen.

Azovregimentet er en enhet i Ukrainas nasjonalgarde som oppsto i 2014 under opprøret på Maidan-plassen i Kyiv og for å bekjempe prorussiske separatister i det østlige Ukraina. Den var kjent for å tiltrekke seg høyreradikale rekrutter.