Det er nå snart tre uker siden Sverige og Finland leverte inn sine søknader om å bli medlemmer av Nato.

I mellomtiden må begge landene vente på at samtlige 30 medlemsland godkjenner søknaden og gir grønt lys.

Tyrkia har allerede varslet kraftige protester, mens mange land har signalisert at de ønsker at alliansen utvides.



Har gitt Sverige og Finland sikkerhetsgarantier



USAs forsvarssjef, toppgeneralen Mark Milley

Natos artikkel 5 gjelder i utgangspunktet kun fullverdige Nato-medlemmer, men i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen har USA og Nato varslet at de allerede nå vil gi Sverige og Finland utvidede sikkerhetsgarantier.

Begge landene har allerede et svært tett samarbeid med Nato. De øver sammen, utveksler etterretningsopplysninger og står side om side i fordømmelsen av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

I helgen er USAs forsvarssjef, toppgeneralen Mark Milley, på besøk i Stockholm.

Besøket skjer i forbindelse med den store Nato-øvelsen «Baltops 22», som foregår i Østersjøen for 51. gang. Forrige gang en USA-general avla Sverige en visitt var for over 30 år siden, under slutten av den kalde krigen i 1989.

– Viktig for de andre NATO-landene å vise solidaritet med både Finland og Sverige

Øvelsen er et tydelig signal til Russland om at Nato-alliansen står sterkt og samlet. I tillegg skal øvelsen understreke forsvarssamarbeidet, som inkluderer forsvar av Sverige og Finland.

– Det er viktig for oss, USA, og det er viktig for de andre NATO-landene å vise solidaritet med både Finland og Sverige i denne øvelsen, sa Milley i forkant av NATOs årlige marinemanøvrer i Østersjøen.

Talen ble holdt om bord i det amerikanske krigsskipet USS Kearsarge, som ligger i farvannet utenfor i Stockholm, skriver AFP.

– Et veldig sterkt politisk signal på et avgjørende tidspunkt i historien

Sveriges statsminister Magdalena Andersson. (AP Photo/Matt Dunham)

Milley understreket det amerikanske nærværet som en demonstrasjon av alliert samhold, og en klar markering av at store land ikke kan invadere små land uten en betydelig kostnad.

Under en felles pressekonferanse var også Sveriges statsminister Magdalena Andersson til stede.

– USAs støtte og din tilstedeværelse er et veldig sterkt politisk signal på et avgjørende tidspunkt i historien. Det betyr veldig mye for oss. Båndene mellom landene våre er dype og langvarige, sa statsministeren.

14 Nato-land deltar i «Baltops 22»

Nato-øvelsen «Baltops 22» skal trene på amfibiske angrep og scenarier hvor en av øvelsene er å angripe land som er okkupert av en motstander eller et fiendeland. Russlands delvise okkupasjon av Ukraina er en klar parallell.

Den russiske krigsmaskinen har på det nåværende tidspunkt erobret en femtedel av Ukraina. Det tilsvarer nesten hele Sør-Norge til sammenligning.

Til sammen 14 Nato-land deltar i øvelsen «Baltops 22».

Den amerikanske marinens USS Kearsarge er det største amerikanske krigskipet som noen gang har besøkt Stockholm. Symbolverdien i dette besøket kunne knapt vært større.

Verdens største amfibie-slagskip

USS Kearsarge er verdens største amfibiske slagskip, og er designet for å sette ut store landstyrker. I tillegg til mannskapet på 1.200 personer kan skipet ha 1.700 marinesoldater om bord.

I tillegg er skipet utstyrt med jagerfly, kamp- og transporthelikoptre, og luftputefartøy, foruten en rekke støttefunksjoner.

Nato-øvelsen «Baltops 22» skal trene på amfibiske angrep og scenarier hvor en av øvelsene er å angripe land som er okkupert av en motstander eller et fiendeland. USS Kearsarge deltar på øvelsen. Foto: Us Navy / Reuters

– USA og NATO står skulder ved skulder og støtter Finlands og Sveriges søknad om å bli med , sa general Milley da han kom ut på skipets flydekk, skriver Dagens Nyheter.

Også Norges statsminister Jonas Gahs Støre har gitt de nordiske naboene garantier om at Norge vil stille opp med alle tenkelige ressurser for å forsvare Sverige og Finland dersom det skulle bli nødvendig.

– Jeg håper snart å kunne kalle ham en alliert

Sveriges forsvarssjef Micael Bydén. Foto: FÖRSVARSMAKTEN

I en kommentar til besøket sier Sveriges forsvarssjef Micael Bydén dette:

– Jeg er glad for å kunne kalle general Milley min venn. Jeg håper snart å kunne kalle ham en alliert.

USAs forsvarssjef etterlot ingen tvil om at Sverige vil merke et økt militær nærværav USA og andre Nato-land i tiden som kommer.