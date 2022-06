Ukraina hevdes å være på offensiven i Sievjerodonetsk

For få dager siden så det ut til at russiske styrker var i ferd med å omringe og ta kontroll over hele byen. Men i helgen er det kommet meldinger fra vestlig og ukrainsk hold om at de er drevet på defensiven i de harde gatekampene som pågår i byen.

– I løpet av de siste 24 timene har ukrainske styrker gått til motangrep i Sievjerodonetsk i det østlige Ukraina, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin oppdatering søndag.

De mener dette trolig har dempet det operative momentumet som russiske styrker tidligere oppnådde ved å kombinere kampstyrker med beskytning.

Sammenlignes med Mariupol

Ifølge departementet deltar rekrutter fra de russiskvennlige separatistene i kampene, men noen av dem mangler både opplæring og det tunge utstyret som ordinære russiske soldater bruker.

Innbyggere forlater Slavjansk, som ligger like ved frontlinjen øst i Ukraina. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

– Bruken av stedfortredende infanteristyrker i urbane opprenskningsoperasjonen er en russisk taktikk som tidligere er observert i Syria, skriver departementet.

Kampen om Sievjerodonetsk er blitt sammenlignet med kampen om den nå russiskokkuperte havnebyen Mariupol i sør. Store deler av Sievjerodonetsk, som før krigen hadde over 100.000 innbyggere, er lagt i grus som følge av kraftig russisk bombardement.

Dersom Russland får kontroll over byen og omegn, vil de i praksis ha kontroll over hele Luhansk fylke.

– Redde russere

Guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, skriver på Telegram at byen nå er delt i to, og at russerne er blitt drevet tilbake. Ifølge Hajdaj kontrollerer de nå 70 prosent av byen, men han hevder at de russiske soldatene er redde for å bevege seg fritt rundt i byen.

Han sier også at åtte russere er tatt til fange.

Luhansk har vært delvis kontrollerte av prorussiske separatister siden 2014. Siden da har Sievjerodonetsk fungert som det administrative senteret for ukrainske myndigheter.

Lørdag hevdet den russiske hæren at ukrainske styrker var i ferd med å trekke seg ut av byen, mens byens ordfører Oleksandr Strjuk hevdet at ukrainske styrker fortsatt kjempet for å gjenerobre kontrollen over byen.

– Våre soldater har greid å omgruppere, bygge en forsvarslinje, sa han i et intervju som ble publisert på Telegram lørdag.

– Effektivt forsvar

Også den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) vurderer at ukrainske styrker har gjennomført vellykkede motangrep i Sievjerodonetsk. I en analyse publisert natt til søndag norsk tid skriver instituttet at de ukrainske forsvarsstillingene framstår som effektive, samtidig som russernes forsøk på å omringe byen går tregt.

En stridsvogn blir tauet i nærheten av Slavjansk øst i Ukraina. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

ISW skriver også at russiske styrker ikke har lyktes med en rekke offensiver sørvest for Izium og i Lyman-området, samtidig som de fortsatt forsvarer stillinger utenfor storbyen Kharkiv.

Russland har den siste tiden opplevd økt motstand i det sørlige Ukraina, til tross for russiske forsøk på å begrense folks bevegelser og tilgang til telekommunikasjon, ifølge ISW.