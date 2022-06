– Da han invaderte Ukraina ble jeg dessverre ikke overrasket, sier Clinton i dag.

Uttalelsen falt under et seminar på litteraturfestivalen Hay Festival i Powys i Wales.

Hun var sentral på den internasjonale arenaen i årene 2009-2013 da hun var utenriksminister i USA. I disse årene var hun i kontakt med Russlands statsminister Vladimir Putin.

Dimitrij Medvedev var president i Russland i årene fra 2008 til 2012, mens Putin var president i årene før, fra 2000 til 2008, og fra 2012 og fram til i dag. I Medvedevs presidenttid var Putin landets statsminister.

Da Hillary Clinton møtte Putin under APEC-toppmøtet i Vladivostok i 2012, gjorde hun seg flere tanker om mannen som etter hvert skulle snu den internasjonale dagsorden og sikkerhetssituasjon fullstendig på hodet ti år senere.

– Messiansk tro på seg selv

– Han hadde en nesten messiansk tro på seg selv og at han var skjebnebestemt til å være det, samt hans mål om å gjenopprette det keiserlige Russland, fortalte Clinton, skriver The Guardian.

Hun avslører også at relasjonen dem imellom ble gradvis dårligere, spesielt etter at hun blant annet kritiserte valg- og demokratiprosessene i Russland.

I ettertid viste deg seg at ytringsfriheten i Russland skulle bli betydelig forverret, og at tegn på diktatur ble stadig tydeligere unders Putins knallharde regime.

– Putin liker ikke kritikere, spesielt hvis de er kvinner, sa USAs tidligere utenriksminister, ifølge The Hill.

Mener Putin støttet Trumps kandidatur



Hun hevder Putin forsøkte å skjule sin støtte til Trumps kandidatur som president, men at det ikke var tvil om hvilken kandidat som var Russlands favoritt til å overta etter Barack Obama.

Da Hillary Clinton skulle oppsummere inntrykket etter å ha møtt Vladimir Putin i 2012, var hun overbevist om at Russlands daværende statsminister representerte en fare, ikke bare for Russland selv, men også for store deler av verden.

«Han vil bli en trussel mot Europa og resten av verden», skrev Clinton.

Profetien kan ha gått i oppfyllelse



Ti år senere var angrepskrigen mot broderfolket i Ukraina i gang.

Fasiten så langt er massiv russisk bombing, millioner er drevet på flukt, titusenvis av soldater på begge sider er drept eller såret, energiprisene og matvareprisene går til himmels, verdensfreden er truet inkludert trusler om bruk av masseødeleggelsesvåpen.

Faren for storkrig mellom Russland og Nato har også rykket nærmere.



Ett av Putins mål var å stanse Natos innflytelse. I stedet har to nye land levert søknad om å bli medlem.

I tillegg er Russland ilagt tøffe sanksjoner fra EU og flere andre land. Dermed kan det se ut til at Clintons ti år gamle profeti på mange måter har gått i oppfyllelse.