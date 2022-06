Ifølge den ukrainske generalstaben er russerne i ferd med å omgruppere og samle sine styrker for å gå til angrep på Sloviansk.

Byen ligger mellom Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina og har om lag 130.000 innbyggere.

Det er her Putin har satt inn hele sin militære prestisje for å knuse ukrainerne. De har gradvis erobret mer territorium, men de møter fortsatt stor motstand av innbitte forsvarere, selv om tapene er svært høye.



En ny angrepsstyrke bestående av opptil 20 taktiske bataljonsgrupper skal nå befinne seg i oppmarsjområdet for å kunne angripe den strategisk viktige byen, skriver CNN. sent fredag kveld norsk tid.

Bruker artilleri, rakettsystemer, stridsvogner, fly og helikopter

Russiske styrker har allerede brukt artilleri i to områder i nærheten av Sloviansk, det vil si Shchurove og Brusivka.

Men det skal kun være snakk om dager før en større russisk offensiv er i gang.

– Russerne har forsøkt å sette i gang et angrep på to byer nord og nordvest for Sloviansk, i Barvinkove og Sviatohirsk, men har ikke lyktes, opplyser generalstaben.

Russerne bruker både artilleri, ulike rakettsystemer, stridsvogner, fly og helikopter.

Russerne vil prøve å krysse strategisk viktig elv



Det ukrainske forsvaret venter at russerne vil forsøke å krysse den strategisk viktige elven Siverskiy Donets. Klarer de det vil de kunne bane vei for innmarsj av store styrker, og på den måten fortsette erobringen av ukrainsk territorium i Øst-Ukraina. I tillegg vil de kunne avskjære ukrainske forsyningslinjer.

Elven har så langt vist seg å være et krevende hinder, og godt befestede ukrainske forsvarsstillinger har klart å stå imot fiendens ustanselige bombardement.

Også i Ukrainas nest største by, Kharkiv, pågår det kamper i utkanten av byen. Her har ukrainske styrker klart å drive de russiske styrkene tilbake mot den russiske grensen, men kampene har bølget fram og tilbake også her med spredte artilleriangrep som av og til har nådd innenfor bygrensen.

Store tap på begge sider



Fredag kveld melder Reuters at Ukraina har gjenerobret 20 prosent av Sievjerodonetsk, i områder som de tidligere hadde tapt, opplyser guvernøren i Luhansk fylke til ukrainsk TV.

Tapene på begge sider av konflikten skal være svært store. Russiske styrker oppgir så å si aldri egne tap, men i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at 360 ukrainske soldater er drept bare det siste døgnet.

President Zelenskyj har tidligere oppgitt at inntil 100 av landets soldater faller på slagmarken i Øst-Ukraina daglig, og hundrevis er skadd.