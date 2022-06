Vel 100 dager etter invasjonen av Ukraina holder Russland fortsatt fast ved at det er en militær spesialoperasjon for å redde den undertrykte befolkningen i Ukraina, og ikke en krig.

I et intervju med Qatars Al Jazeera , og gjengitt av det russiske nyhetsbyrået TASS, forklarer lederen for Russlands nasjonale sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev, hvorfor de fortsatt ikke kaller invasjonen en krig. Medvedev har tidligere vært både president og statsminister i Russland.

– Går bare etter militære mål

Til TV-kanalen forklarer Medvedev at Russlands handlinger er en «spesialoperasjon» fordi den russiske hæren hovedsakelig bruker høypresisjonsvåpen og kun går for militære mål. Han hevder også at de russiske troppene prøver å minimere trusselen mot sivile mål, og sånn sett bare skade det ukrainske militæret.

Han gjentok også hva Russlands mål med spesialoperasjonen er:

– Begivenhetene som skjer der, skjer i henhold til et visst scenario. Presidenten sa at vi har to mål som må nås. Det første er å forsvare innbyggerne i folkerepublikkene Donetsk og Lugansk, hvorav mange er russiske borgere. Den andre er å ødelegge den militaristiske mekanismen og de-nazifisere disse områdene, eller med andre ord å sørge for at det ikke finnes nynazister som fremmer anti-russisk, russofobisk agenda der. Derfor er målene med denne operasjonen begrenset, sier Medvedev.

(Saken fortsetter under bildet).

Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Medvedevs forklaring er i tråd med russisk propaganda, og en russisk virkelighetsfortelling som ikke stemmer med rapporter og bilder fra krigssonen.

Beviser for at Russland og russiske soldater har begått grove krigsforbrytelser i Ukraina har i flere uker vært tilgjengelig for den vestlige verden.

– Ukrainas atomvåpenambisjoner var siste dråpen

I det samme intervjuet forteller også Medvedev hva han mener var den utløsende faktoren for at Russland invaderte nabolandet.

– Ukrainas intensjon om å skaffe seg atomvåpen var trolig den siste dråpen som førte til den endelige beslutningen. Under disse omstendighetene måtte vi sørge for å opprettholde et passende sikkerhetsnivå, sier russeren.

Dette er ikke første gang Russland anklager Ukraina for å prøve å skaffe seg atomvåpen.

(Saken fortsetter under bildet).

Pro-russiske separatister utenfor en ødelagt bygning i Mariupol. Foto: Chingis Kondarov / Reuters / NTB

Under FNs nedrustningskonferanse i Genève i mars, beskyldte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov Ukraina for å ha atomvåpenambisjoner.

– I dag har faren som Zelenskyjs regime utgjør for nabolandene og den internasjonale sikkerheten økt markant etter at myndighetene i Kyiv har innledet er farlig spill knyttet til planer om å skaffe seg egne kjernevåpen, sa Lavrov den gang i en videotale.

Han la imidlertid ikke fram noe dokumentasjon for påstanden sin.

Tidlig i krigen fastslo derimot Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at det ikke har sett noen tegn til at Ukraina ønsker å bruke sitt atomprogram til å skaffe seg våpen.