President Vladimir Putin avviser at Russland hindrer eksport av korn fra ukrainske havner og kaller det «en bløff fra Vesten».

Putin kom med uttalelsen på russisk TV fredag kveld. Der hevdet han at den beste måten å få kornet ut på, er å sende det via Belarus, forutsatt at sanksjonene mot landet oppheves, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Vestlige land anklager Russland for å dekke over sine egne feil



I TV-sendingen kalte Putin meldingene om at Russland hindrer Ukraina i å eksportere korn, for «en bløff». Han anklaget vestlige land for å dekke over sine egne feil ved å anklage Russland for den globale matkrisen.

Presidenten foreslo også at ukrainsk korn kan sendes ut fra havnene i Mariupol og Berdjansk ved Azovhavet. Begge byene er under russisk kontroll. Han sa også at havner under ukrainsk kontroll, blant annet Odesa, kan brukes som utskipingshavn.

– Men da må ukrainerne rydde farvannet for miner, sa Putin.



Russland har minelagt deler av Svartehavet

Ifølge vestlig etterretning har Russland minelagt deler av Svartehavet.

Russiske styrker har tatt kontroll over store deler av Ukrainas kystlinje, og russiske marinefartøy blokkerer tilgangen til mange ukrainske havner.

Ukraina er en av verdens største eksportører av hvete, mais og solsikkeolje, men på grunn av krigen og den russiske blokaden av landets havner har eksporten av disse varene stanset opp.

Dette har ført til kraftige prisøkninger på korn og matvarer på verdensmarkedet.