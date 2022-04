«Ring nå. Nei vent, jeg ble heftet. Jeg gir beskjed når jeg er ledig», slik lyder meldingen fra Eira torsdag. Hvert minutt er uforutsigbart, og situasjonen kan endre seg på få sekunder. Nøyaktig hvor hun er, kan hun ikke si, annet enn at hun er i Ukraina, og all kommunikasjon foregår via appen Signal, en kryptert meldingstjeneste som skjuler hvor du ringer fra.

Det er helt avgjørende for sikkerheten til den 35 år gamle finnmarkingen som for øyeblikket kjemper ved fronten i den pågående krigen. Hun var blant de første til å melde seg til tjeneste, og var i den første kampenheten som ble sendt inn av legionen.

– Det gikk 24 timer fra tanken slo meg til jeg tok kontakt med ambassaden og sto på bakken i Ukraina, sier Eira til ABC Nyheter.

– Ikke lenge siden våre besteforeldre opplevde dette

En stabil hverdag er byttet ut med å leve time for time ,og en trygg og varm seng kan man lete lenge etter. Hun er fullt klar over at hun har tatt et valg med livet som innsats, likevel var det aldri noe tvil.

Men hva fikk henne til å reise ned?

For Eira handler det om moralsk forpliktelse og et ønske om å hjelpe.

– Det er ikke så lenge siden våre besteforeldre sto i en lignende situasjon og trengte hjelp. Nå er det vår tur til å stille opp, og jeg har mulighet til å hjelpe, så da gjør jeg det, sier Eira.

(Saken fortsetter under bildet).

Eira er den eneste kvinnen i legionen «the Dirty Dozen». Resten av gjengen er spesialtrente soldater, hvor de fleste er fra USA. Foto: Privat

Familien visste ingenting

Hjemme sitter familien, og det var kun søsteren, broren og et par av hennes nærmeste venner i USA som i utgangspunktet visste at Eira brått hadde bestemt seg for å reise ned da krigen brøt ut i slutten av februar. Planen var å holde operasjonen hemmelig, men så skjedde det en medieglipp.

I et intervju med soldatene i «the Dirty Dozen», hvor deres fulle navn i utgangspunktet ikke skulle brukes, ble Sandra ved uhell identifisert. Dermed fikk resten av familien, og venner og bekjente, vite at finnmarkingen hadde funnet veien til Ukraina, men ifølge henne kom det nok ikke som noe overraskelse.

– Ingen er overrasket, og alle som kjenner meg skjønner hvorfor jeg er her, sier Eira.

Eira er oppvokst i Finnmark, men har tilbragt flere år i USA. Her er hun avbildet i delstaten Nevada. Foto: Privat

Vant til livsfare

Risiko er noe hun er godt vant med. Etter ti år på sjøen som fisker og kaptein på fiskebåt er livsfare noe hun har lært seg å tåle.

– Hadde jeg vært redd for å dø, hadde jeg aldri jobbet på sjøen, sier Eira. Ifølge forskningsinstituttet Sintef er nettopp fisker det farligste yrket du kan ha i Norge.

Men krig er likevel noe helt annet enn fiskeri, påpeker 35-åringen. Hun er omsider blitt vant til lyden av eksplosjoner og å sove gjennom missilregn, mens hun reiser fra front til front. Hun har blant annet vært i utkanten av Kyiv, men hun kan ikke si noe om hvor hun skal.

Skal dere til Donbas?

– Jeg kan si så mye som at vi drar dit hvor vi trengs mest, sier Eira.

Ikke bare er det risikabelt å røpe hvor Eira og de spesialtrente soldatene i «the Dirty Dozen» er eller skal, gjengen vet heller ikke selv med sikkerhet hvor neste oppdrag tar dem. I krig lever man time for time.

– Vi er alltid i beredskap og i konstant bevegelse, hvor vi til enhver tid må være forberedt på granater og missiler, forteller Eira.

(Saken fortsetter under bildet).

Eira og resten av «the Dirty Dozen» er på konstant flyttefot og skal lete lenge etter en myk og trygg seng. Foto: Privat

– Jeg gruer meg til å dra hjem

Nylig opplevde «the Dirty Dozen» at en av deres ble skadd.

«Lenge siden sist. Vi har hatt en tøff uke, og en av våre egne ble skadd», skrev Eira på Instagram 16. april. Eira, som har helsefaglig bakgrunn, forteller at de fikk soldaten fraktet i sikkerhet og ut av Ukraina.

Men det er verken missiler, usikkerheten eller livsfaren som skremmer henne mest. Hennes medsoldater har vært ute i en vinternatt før, og har advart Eira mot at kampen kommer når du er trygt hjemme igjen.

– Vi er trygge. Eller, vi er i en krig og er sånn sett aldri trygge, men jeg føler meg trygg. Det eneste jeg gruer meg til er å dra hjem, for da begynner den harde kampen, forteller Eira.

Spørsmålet «hvordan går det med deg?» blir etterfulgt av noen sekunder med stillhet.

– Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, men jeg føler meg trygg, lyder det fra 35-åringen.

Hvor hun skal og hvor lenge hun blir i Ukraina avhenger av krigens forløp, men Eira er beredt til å kjempe videre på ukrainsk side, mot Putins krigsmaskin.

– Dersom du, i en verden hvor det lot seg gjøre, hadde møtt Putin, hva hadde du sagt?

– Ingen ord nødvendig, sier Eira.