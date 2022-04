– Dette unike våpenet vil sørge for at de som med aggressiv retorikk prøver å true landet vårt tenker seg om to ganger, advarte Putin i en TV-kommentar, melder AFP.

Men CNN-analytiker og ekspert på Global Military Affairs Brad Lendon tror det ligger mer til grunne for oppskytingen enn en ren advarsel.

Kan utslette et område på størrelse med Frankrike

Våpenet bærer kallenavnet «Satan 2», og det er ikke uten grunn. Den ballistiske raketten er nemlig i stand til å bære opp til flere atomstridshoder så langt som til USA, og kan utslette et område på størrelse med Frankrike. Lendon tror at Russland har valgt å rasle med atom-sabelen for å distrahere den russiske befolkningen fra den pågående krigen og rette oppmerksomheten mot supervåpenet, en taktikk flittig brukt av Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Lendon tror senkingen av flaggskipet «Moskva» er en av hendelsene Kreml ønsker å skubbe under teppet. Familiemedlemmer av savnede soldater som skal ha tjenestegjort på skipet har gått ut i frykt for at sønnene deres skal bli Putins neste statshemmelighet.

(Saken fortsetter under bildet).

BILDE: Originalbildet ble tatt da Moskva var på vei inn i havnen i Sevastopol på Krim-halvøya 16. november 2021. Foto: Alexey Pavlishak / Reuters.

Sønnen (19) forsvant med «Moskva»

En av dem er Yulia Tsyvova som har mistet sin 19 år gamle sønn i krigen.

– Han var bare en 19 år gammel vernepliktig soldat, og de nektet å fortelle meg noe mer enn at han var bekreftet omkommet, men jeg nekter å tro at han er den eneste, sier Tsyvova til The Guardian.

Tsyvova er langt fra den eneste forelderen som ber om svar, og Lendon tror at det er nettopp dette Kreml ønsker å distrahere befolkningen fra.

– Tapet av skipet var en flause for Russland og etterlot Putin med et desperat behov for en militær seier, sier Lendon.

(Saken fortsetter under bildet).

Putin hevder at Nato er sjanseløs i møte med «Satan 2». Foto: Prokofyev/AFP/NTB

«Kan redusere Nato til støv»

Oppskytingen av supermissilet ble suksessen Kreml trengte. I 2018 gikk Putin på talerstolen og hevdet at «Satan 2» var i stand til å «redusere Natos forsvarsevne til støv». Men USA var tidlig ute og dysset ned situasjonen da testen ble bekreftet onsdag.

– Vi anser ikke testen for å være en trussel mot USA eller våre allierte, sier talsmann for Det amerikanske forsvarsdepartementet John Kirby.

Våpenet ble skutt opp fra en silo-lignende struktur fra oppskytingsbasen Plesetsk kosmodrom i Arkhangels lengst nord i den europeiske delen av Russland. Oppskytingen var landets mest kostbare test av et missil siden 2017.