Ukraina: Massegraver funnet i landsby nær Mariupol

Det skal ha blitt oppdaget skyttergrav-lignende massegraver i landsbyen Manhusj, og Bojtsjenko hevder at russiske styrker har samlet lik i lastebiler og dumpet dem der, skriver Sky News.

Mariupol-ordføreren sa i en videomelding fra et hemmelig sted torsdag at russiske soldater prøver å dekke over forbrytelsene sine.

– De skjuler forbrytelsene begått av Russland i Mariupol. Ifølge våre vurderinger har mer enn 20.000 sivile blitt drept av artilleri og rakettangrep i byen vår. Vi har også vitnesbyrd fra kommunale tjenester i byen: De har sett likene med sine egne øyne, og nå ser de at de forsvinner, sier han.