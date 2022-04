Det var 9. april at en person som arbeider på USS George Washington ble funnet omkommet. Dagen etter ble nok en person funnet død, på et helt annet område og tilsynelatende urelatert til dødsfallet som ble bekreftet dagen før, skriver CNN.

Fem dager senere, fredag 15. april, ble nok en person funnet bevisstløs om bord på det amerikanske hangarskipet.

– Personen ble funnet bevisstløs på skipet og fikk livreddende førstehjelp før vedkommende ble fraktet til Riverside Regional Medical Center, hvor personen ble bekreftet død, sier talsmann for marinen Michael Maus til amerikanske Navy Times.

Hendelsene etterforskes

Nå har den amerikanske marinen igangsatt etterforskning og et kriseteam har tatt hånd om mannskapet. Dødsårsaken til de tre personene er ikke kjent.







– Hendelsene etterforskes fremdeles, men det er foreløpig ingenting som tyder på at de har noe med hverandre å gjøre, sier kommandør og talsmann for marinen Reann Mommsen til CNN.

Marinen har valgt å gå ut med identiteten til to av de tre omkomne, ansvarlig for detaljehandel Mikail Sharp og elektriker Natasha Huffman. Navnet på personen som ble funnet død 15. april er enn så lenge ikke offentliggjort.

Her er mannskapet om bord på USS George Washington avbildet da skipet forlot havnen i Hongkong november 2011. Foto: Erin Devenberg / U.S. Navy/Reuters/NTB

Får ny atomreaktor

USS George Washington er et atomdrevet hangarskip i Nimitz-klassen, og ligger for tiden til havn i Newport i delstaten Virginia. Det er oppkalt etter USAs første president og ble døpt og sjøsatt sommeren 1990. Hangarskipet har et flydekk på omtrent 18.000 kvadratmeter og kan bære om lag 80 fly.

Skipet har ligget til havn i Virginia siden august 2017, hvor blant annet skipets atomreaktor skal skiftes ut, en omfattende jobb som spiller en sentral rolle i å klargjøre skipet for fremtidig bruk. Ifølge Navy Times skal skipet ut på tokt i desember.