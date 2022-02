En lekket video viser et F-35-jagerfly styrte mot et amerikansk hangarskip

I forrige måned gikk den amerikanske marinen ut og fortalte at et F-35 jagerfly forsvant i Sør-Kina-havet under et landingsforsøk 24. januar.

Piloten skal ha berget livet ved å skyte seg ut av flyet, mens sju personer som befant seg på dekk ble skadd under hendelsen.

Nå skal en lekket video vise hendelsen, og dramatikken som fulgte.

Det melder The New York Times.

Lekket på sosiale medier

En talsmann fra US Navy sier til Military.com at den lekkede filmen ble filmet på USS Carl Vinson under hendelsen.

Videoen har så blitt delt på Reddit, Telegram, Instagram og andre sosiale medier, ifølge Business Insider.

I videoen kan man se at jagerflyet går raskt ned mot skipet, som på det tidspunktet var i ferd med å svinge.

(Saken fortsetter under videoen).

Man kan så høre at offiseren på dekk roper «Power» for å få piloten til å øke skyvekraften, avbryte landingen og gå rundt. I stedet treffer jagerflyet dekk, sprettet voldsomt og sklir mens det bryter ut i flammer.

Etter at piloten kaster seg ut, stuper flyet i sjøen mens nødmannskaper om bord på skipet haster til å slukke brannene som ble utløst av brennende deler fra flyet.

Jobber med å berge flyet

Sjøforsvaret beskrev først hendelsen som et landingsuhell, men sier nå at ulykken er under etterforskning.

I tillegg jobber marinen fortsatt med å berge jagerflyet, som er anslått å koste rundt 94 millioner dollar – omtrent 825 millioner norske kroner.

USS Carl Vinson er utplassert i Sør-Kina-havet for å gjennomføre marineøvelser med et annet hangarskip, USS Abraham Lincoln, midt i et anspent forhold mellom Kina og Taiwan.