Den 26 år gamle pornoskuespilleren Carol Maltesi, også kjent som Charlotte Angie, ble 21. mars funnet drept i Borno i Italia. Liket var partert, pakket inn i plastposer og kastet utenfor en klippe. Det skriver nederlandske NL Times.

En nabo, som også var Maltesis venn, er arrestert for drapet. Han skal ha tilstått at han drepte Maltesi under innspilling av en sexvideo i januar.

Skal ha brukt hammer

NL Times skriver at den arresterte naboen har forklart seg om drapet overfor italienske myndigheter og at italienske medier har gjengitt forklaringen.

– Vi gikk opp på soverommet hvor det var installert en strippestang. Jeg bandt håndleddene hennes fast i strippestangen og trakk en svart plastikkpose over hodet hennes, skal mannen som nå er arrestert i forbindelse med drapet ha sagt til italienske myndigheter, skriver NL Times.

Videre forklarer han at han torturerte Maltesi og drepte henne ved hammerslag mot hodet.

Den arresterte naboen filmet det hele med mobiltelefonen sin, men slettet videomaterialet i etterkant. Italiensk politi forsøker nå å gjenopprette videofilene som de tror viser drapet i tillegg til det seksuelle den antatte drapsmannen og Maltesi filmet sammen.

Partert og dumpet

Etter å ha drept Maltesi skal den siktede ha partert liket og kjøpt en fryser hvor han oppbevarte delene av Maltesi i en periode. Fryseren ble installert i Maltesis hjem.

I mars kjørte han restene av Maltesi til området Val Camonica og kastet de utenfor en klippe. Mannen skal ha feriert i det aktuelle området tidligere.

I tidsrommet mellom drapet og dumpingen av kroppsdelene skal mannen ha betalt husleien til Maltesi, kjørt rundt i bilen hennes, respondert på meldinger på telefonen hennes, og posert som Maltesi på sosiale medier.

Identifisert av journalist

Carol Maltesi ble først meldt savnet da hun ikke dukket opp til et jobboppdrag på en strippeklubb. I etterkant ble likdelene i Val Camonica funnet, men myndighetene klarte ikke å fastslå hvem de hadde funnet. Den italienske journalisten Andrea Tortelli klarte omsider å identifisere liket.

Da Tortelli forsøkte å kontakte telefonnummeret som var registrert på Maltesi via SMS fikk han svaret «flere har fortalt meg om jenta som ble funnet. Heldigvis er jeg i god behold». Svaret ble trolig sendt av naboen som senere ble arrestert.

– Jeg tenkte at den eneste personen som ville sendt en melding fra en drept persons telefon ville vært morderen selv, sier Tortelli ifølge NL Times.

– Jeg besluttet å gi politiet all informasjonen jeg hadde, legger han til.

Denne uken skal naboen som har tilstått drapet stilles for retten.

Ifølge NL Times skal en annen nabo av Maltesi uttalt seg om den avdøde pornoskuespilleren til italienske medier.

– Hun var alltid munter, men du kunne se at hun var en sårbar jente som var litt anspent og hissig, skal den andre naboen ha sagt.

Carol Maltesi etterlater seg en sønn på syv år.