23. februar 2017 banket dansk politi på døren til en leilighet på Amager i Danmark. På adressen var det registrert et par, en mann på 66 og hans kone på 70 år.

Da kvinnen åpnet døren gjorde danske politibetjentene et makabert funn.

Torsdag ble den nå 75 år gamle kvinnen kjent skyldig i drap i ankesaken i Østre Landsrett i Danmark, skriver danske BT.

Dukket ikke opp til begravelse

Bakgrunnen for den makabre oppdagelsen var at parets voksne datter døde etter et sykdomsforløp. Under begravelsen som fulgte ble det lagt merke til at den avdøde datterens far ikke var til stede. Av den grunn valgte politiet å ta en tur innom leiligheten til paret.

Politiet banket på og den da 70 år gamle kvinnen åpnet døren. De to politibetjentene la merke til at det var kaldt i leiligheten og at verandadøren hadde vært åpen over lengre tid.

Det var da politibetjentene tok seg lenger inn i leiligheten de gjorde funnet av den 66 år gamle ektemannen. Han lå død i en trapp ned til underetasjen hvor leilighetens eneste toalett lå.

Forråtnelsen av liket tydet på at den eldre mannen hadde ligget død en stund. Han ble sist sett levende ti dager før politiet fant mannen død i leiligheten på Amager.

Stukket og forgiftet

Etter oppdagelsen forsøkte kvinnen å forklare seg bort fra saken ved å hevde hun ikke hadde oppdaget at hennes mann lå død i trappen fordi hun oppholdt seg og sov i en annen leilighet i Valby i Danmark.

Østre Landsrett avfeier torsdag kvinnens forklaring.

– Vi ser bort fra forklaringen om at du har oppholdt deg i Valby. Vi kan også konstatere at Valby-leiligheten ikke så beboelig ut, sa dommeren under rettsmøtet.

Ifølge dansk politi og Østre Landsrett stakk kvinnen ektemannen med en skarp gjenstand 14 ganger og forgiftet ham med det som omtales som «østeuropeisk medisin». Mannen døde som følge av at en av lungene hans kollapset.

Forfalsket datterens testamente

– Vi er alle enige om at det kun er tiltalte som kan ha gjort dette, sa dommeren under rettsmøtet.

Retten påpeker at det ikke er gjort funn som tyder på at mannen begikk selvmord eller døde som følge av en ulykke.

I tillegg til drapet forfalsket også kvinnen datterens testamente i et forsøk på å få fatt på hele arven etter henne.

Kvinnen ble først dømt til 12 års fengsel i Københavns Byrett i fjor. Hun er nå kjent skyldig i drap i ankesaken i Østre Landsrett.