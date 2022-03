Mann dømt til over ti års fengsel for å ha drept kjæresten med hagle

I tingretten ble mannen frikjent for forsettlig drap og trodd på at hendelsen var et uhell. Han ble dømt til tre år og sju måneders fengsel for uaktsomt drap og brudd på våpenloven.

Flertallet av dommerne i Borgarting lagmannsrett mener imidlertid at han skal dømmes for drap, noe som tredobler lengden på fengselsstraffen. Det melder TV 2.

Kvinnen døde umiddelbart etter å ha blitt truffet av skudd fra en dobbeltløpet hagle. Skuddet traff overarmen og gikk inn i brystet hennes. 57-åringen har aldri nektet for at han holdt i våpenet da det gikk av, men har forklart at dette var et uhell.

Hans forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, sier til TV 2 at han er rystet over dommen.

– Jeg er rystet over at flertallet har funnet ham skyldig i forsettlig drap, sier han, og legger til at han og klienten vil gjøre alt de kan for å anke saken til Høyesterett.

– Dette er en uriktig dom, sier Henriksen.

Grunnen til at straffen er satt noe lavere enn utgangspunktet på tolv års fengsel for forsettlig drap, er at politiet og påtalemyndigheten har brukt lang tid på å få saken opp for retten, ifølge TV 2.