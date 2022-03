Flere naboland ligger svært utsatt til med tanke på en videre opptrapping av krigen i Ukraina.

Blant landene som ligger på Natos østflanke, er de baltiske land, Polen, Romania og Moldova.

– Putins intensjon har vært klar hele tiden

Tidligere visestabssjef for NATO i Europa, general Sir Richard Shirreff, mener det er tre land som nå har god grunn til å være bekymret. Dette er land hvor også norske styrker er utplassert.

– Det er åpenbart. Putins intensjon har vært klar hele tiden. Han har sagt at den mest passende sikkerhetsavtalen for Europa er et nytt Jalta . Jeg tolker dette som at han ønsker å gjenopprette russisk styre i de tidligere republikkene i Sovjetunionen. Og som vi vet er Estland, Latvia og Litauen tidligere republikker i Sovjetunionen, sier Shirreff til SVT.

– Gud forby, Latvia, Litauen og Estland være neste på lista. Tro meg

President Volodymyr Zelenskyj har tidligere advart om at de baltiske landene er de neste på Russlands liste dersom Ukraina faller.

Han har også gjentatt at Ukrainas kamp også er hele Europas kamp.

– Dersom vi ikke eksisterer mer vil, Gud forby, Latvia, Litauen og Estland være neste på lista. Tro meg, sa den ukrainske presidenten under en pressekonferanse tidligere denne måneden.

Under 70-årsdagen for tungtvannsaksjonen mot kraftanlegget på Vemork på Rjukan møtte general Sir Richard Shirreff, Joachim Rønneberg og daværende forsvarssjef Harald Sunde. Foto: Marte Christensen / NTB

Utviste russiske dimplomater



18. mars ble det kjent at Estland, Latvia og Litauen utviser til sammen ti ansatte ved Russlands ambassader.

– Latvia utviser tre diplomatisk ansatte i forbindelse med aktiviteter som ikke er i tråd med deres diplomatiske status og i lys av Russlands vedvarende aggresjon i Ukraina. Beslutningen er tatt i samråd med Litauen og Estland, skrev Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics på Twitter.

– Vi skal forsvare hver eneste tomme av Natos territorium med full styrke

USAs utenriksminister Antony Blinken i bakgrunnen under en tale fra president Joe Biden. Foto: Patrick Semansky / AP

USAs utenriksminister Antony Blinken har gjort det klart at USA og Nato står klare til å forsvare alle Nato-land mot russisk aggresjon dersom krigen eskalerer.

– Vi skal forsvare hver eneste tomme av Natos territorium med den fulle styrken av vår kollektive makt, sier Blinken. Det samme budskapet har president Joe Biden gjentatt.

– En fare som vi må ta veldig alvorlig og bekymre oss for

Ifølge tidligere visestabssjef for Nato i Europa, general Sir Richard Shirreff, er det faktum at mange russisktalende er bosatt i Estland og Latvia, en faktor som øker risikoen for en russisk invasjon.

– Det er en fare som vi må ta veldig alvorlig og bekymre oss for, ikke minst fordi det er betydelige russisktalende minoriteter i minst to av disse landene. Putin har også gjort det klart at han ønsker å gjenforene alle russere under Moder Russlands fane, advarer Shirreff.