Inna Sangadzhieva er Russland-ekspert og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité. Sangadzhieva vokste opp i den russiske republikken Kalmykia, sørvest i Russland. Overfor TV 2 beskriver hun Russlands president Vladimir Putin som flink i møte med andre statsledere.

– Han er veldig god til å kommunisere med Vesten, med Bush, med Merkel. Men Merkel tror jeg forsto hvem han var. Hun avslørte ham, sier Sangadzhieva til TV 2.

– Putin lever på en annen planet

Russland-ekspert Inna Sangadzhieva mener Angela Merkel avslørte Vladimir Putin. Foto: Den norske Helsingforskomité

Russland-eksperten henviser til en samtale mellom Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel og USAs tidligere president Barack Obama på telefon i 2014. Bakteppet for samtalen med Obama skal ha vært en samtale Merkel hadde hatt med Putin.

– Hun snakker med Putin på russisk og hun skal for noen år siden ha sagt til Barack Obama at Putin lever på en annen planet. Og det er en god beskrivelse, det er en annen planet. Vrangforestillingene hans og forståelsen av verden er helt skrudd, sier Sangadzhieva til TV 2.

– Vi har vært for naive

Det er nå gått over en måned siden Russland invaderte Ukraina. De russiske styrkenes framrykking i Ukraina går sakte, de største byene har vist seg vanskelig å innta, og motstanden de møter, har vist seg å være langt sterkere enn forsvarsledelsen i Moskva trolig forutså.

Selv om krigen til nå neppe har utviklet seg slik den russiske presidenten hadde håpet, er det lite som tyder på at han har tenkt å blåse retrett.

De omfattende vestlige sanksjonene rammer utvilsomt Russland og Putins nærmeste støttespillere hardt, men åpenbart ikke hardt nok.

I et intervju med den danske avisen Berlingske sammenligner tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Putin med Adolf Hitler og Josef Stalin. Han kaller Putin en fiende «av samme kaliber».

– Det vi må erkjenne, er at vi har vært for naive og at vi har feilvurdert hans intensjoner og brutalitet, sier Fogh Rasmussen.