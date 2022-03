Lavrov kom med uttalelsen til serbiske medier mandag, ifølge Reuters.

Her sa han at et møte mellom Putin og Zelenskyj bør komme på et tidspunkt der begge parter har kommet nærmere en løsning på konflikten.

På spørsmål om hva han tror om de kommende samtalene mellom ukrainske og russiske utsendinger, som skal starte i Istanbul mandag eller tirsdag, svarer Lavrov at han håper «de vil bære frukter».