Vi skal tilbake 280 millioner år, lenge før dinosaurene vandret på jorden. Ifølge forskere skal en 2,5 kilometer bred asteroide ha krasjet inn i superkontinentet Pangaea, som dengang omfattet det meste av den kontinentale jordskorpen. I dag ligger nedslagsområdet på den østlige grensen av den amerikanske delstaten Wyoming.

Nedslaget skal ha sendt prosjektiler av stein i alle retninger og den glohete sjokkbølgen skal ha drept alt liv innenfor 400 kilometers radius, noe som gjør det til den største asteroide-kollisjonen på nordamerikansk jord.

– En sjokkbølge raste gjennom atmosfæren og drepte alt på sin ferd. Ingenting kan overleve noe slikt, sier den ledende forskeren bak studien Thomas Kenkmann til tidsskriftet Science.

Funnet er publisert i det fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet Geological Society of American Bulletin.

– Dette er spektakulært

Men bevisene ble borte ved at platetektonikken i området sakte men sikkert la et lokk over det enorme krateret. Fjellkjeden Rocky Mountain eksisterte ikke på dette tidspunktet, og med tiden har de voldsomme endringene i landskapet drevet krateret i hi under bakken, og skjult alle åpenbare bevis på katastrofen. Krateret er omtrent tre ganger større enn Oslo og ligger i en sandgrav flere kilometer under Wyoming.

– Dette er et spektakulært funn. Arbeidet er så solid at jeg er overbevist, sier planetolog Brandon Johnson til Science. Han er ikke tilknyttet arbeidet.

Forskerne har ikke funnet selve moderkrateret, men de har identifisert 31 mindre krater, hvor alle er på størrelse med en fotballbane. De mindre kraterne er forårsaket av steinblokker som ble sendt som prosjektiler fra kollisjonsområdet og landet 200 kilometer unna. Dette er første gang et slikt felt er funnet på vår planet.

(Saken fortsetter under bildet).

Krateret befinner seg trolig i nærheten av Wyomings hovedstad Cheyenne. Bildet viser et skogområdet i nordlige Cheyenne. Foto: Matthew Brown / AP/NTB

Det første funnet

Kenkmanns forskerteam oppdaget det første krateret i 2017 ved foten av Rocky Mountains, nært Grand Teton nasjonalpark. Geologiske funn gjort i området viser at krateret ikke kunne ha oppstått som følge av noe annet enn enn en kosmisk kollisjon. Forskernes første teori var at det lille krateret oppsto som følge av en haglstorm forårsaket av at en mindre asteroide kolliderte med Jorda.

Så gjorde de flere funn.

Forskerne oppdaget flere lignende krater innenfor en radius som ikke kunne være forårsaket av en mindre asteroide. De ble desto mer forvirret da de innså at de geologiske funnene avkreftet at det kunne være som følge av meteornedslag.

På leting etter andre forklaringer innså forskerne at kraterne hadde usedvanlig form; en kjegleform hvor alle pekte i samme retning. Krater forårsaket av nedslag fra verdensrommet resulterer som regel i sirkelformede krater, eller slik som blodsprut sett på et åsted. De kjegleformede kraterne lignet derimot veldig på de små datter-kraterne man kan se rundt de større kraterne på Månen.

Bildet viser Chicxulubkrateret i Mexico. Den hvite linjen viser kystlinjen, og de grønne og røde feltene viser krateret. Foto: Alan Hildebrand / Geological Survey of Canada

Krasjet trolig i en lagune

I kraterne ble det funnet kvartskorn skapt av våt sand, noe som tilsier at den gigantiske asteroiden kolliderte i en slags lagune. Krateret ble raskt innhyllet i en slags grav av sand, som i løpet av de siste 200 millioner årene ble omdannet til leirskifer.

Dersom forskerne klarer å finne moderkrateret, vil det være det største noensinne funnet på amerikansk jord, men det er likevel en pusling sammenlignet med Chicxulubkrateret på Yucatánhalvøya i Mexico, som utryddet dinosaurene for 66 millioner år siden.

Wyoming-nedslaget påvirket trolig klimaet på jorden i noen år etter kollisjonen, men det er ingen større utryddelser tilknyttet denne tidsepoken. Forskerne tror krateret befinner seg 70 kilometer nordøst for hovedstaden Cheyenne, som ligger nært grensen til delstaten Nebraska. De regner med at det ligger om lag tre kilometer under bakken.

Neste måned går startskuddet for jakten på krateret, hvor forskerne har tro på at de skal klare å lokalisere kollisjonsområdet.