Galaksen er trolig full av ensomme sorte hull, men de er ekstremt vanskelig å finne.

Nå skal astronomer for første gang ha observert et ensomt sort hull flyte rundt i Melkeveien.

Observasjonen kan hjelpe forskere med å forstå hvordan de dannes, og hvor mange de er.

Det melder Nature.

Har brukt ti år på observasjonen

Fordi sorte hull er så massive at ikke engang lys kan unnslippe gravitasjonskraften deres, er de av natur usynlige. De forblir spøkelsesaktige med mindre de samhandler med andre objekter eller kolliderer for å generere gravitasjonsbølger.

Etter ti år med observasjoner har astronomene nå altså bekreftet at de har observert et ensomt sort hull.

Dette har de gjort ved å bruke Nasas Hubble-romteleskop og en teknikk kjent som gravitasjonell mikrolinsing, hvor de ser etter stjerner som ser ut til å bli lysere når et usynlig objekt passerer.

Svært massive objekter, som sorte hull, påvirker et større område i rommet og lyser derfor opp stjernen lengre. Men andre svakere og lettere objekter som beveger seg sakte, som for eksempel nøytronstjerner, kan også gi samme effekt.

Derfor valgte teamet seg ut åtte objekter, som ikke produserte eget lys, men som gjorde den aktuelle stjernen lysere i minst 200 dager, og gjorde ytterligere undersøkelse av disse objektene.

De mente ett av de åtte objektene kunne være et ensomt sort hull.

Brukte Einstein-ligninger

Astronomene brukte så Hubble-romteleskopet til å måle hvordan det passerende objektet så ut til å avlede stjernens posisjon på himmelen.

Å måle dette fra jorden tilsvarer at noen i New York måler bredden på en mynt i Los Angeles, sier Kailash Sahu, en av astronomene ved Space Telescope Science Institute i Baltimore USA. Han ledet teamet som oppdaget det sorte hullet.

Ved å så bruke ligninger som første ble utarbeidet av Albert Einstein i 1915, kunne forskerne beregne at massen til det usynlige objektet var omtrent sju ganger større enn solen – og dermed at det var tungt nok til at det nesten er sikkert at det er et sort hull.

– En viktig oppdagelse

Astronomene har også publisert en rapport på arXiv 31. januar. Rapporten er ennå ikke fagfellevurdert, men har allerede skapt begeistring blant astronomer.

– Jeg synes dette er en veldig spennende og viktig oppdagelse, sier Selma de Mink, en astrofysiker ved Max Planck Institute for Astrophysics i Garching, Tyskland, til Nature.

Hun mener det internasjonale teamet er de første som utvetydig har oppdaget et ensomt sort hull.

Også Eric Agol, en astronom ved University of Washington i Seattle, mener denne observasjonen er mye mer overbevisende enn tidligere påstander om ensomme sorte hull.

Har tre andre lovende kandidater

Selv om det per nå kun er ett eksempel, har teamet også tre andre lovende sorte hull-kandidater å undersøke.

Etter hvert som flere funn dukker opp tror Feryal Özel, en astronom ved University of Arizona i Tucson at observasjonen kan si astronomer mer om opprinnelsen til ensomme sorte hull, samt hvor vanlige de er.

– Vi bør ikke konkludere noe basert på ett eksempel, men jeg er spent, sier hun til Nature.

Teknikken brukt vil trolig også gjøre det lettere for astronomer i fremtiden å identifisere et bredere utvalg av sorte hull enn det eksisterende metoder gjør.