Et megatonn er en million tonn. Det er flere hundre ganger kraftigere enn atombomben USA slapp på Hiroshima i Japan i august 1945. Der ble sprengkraften anslått til rundt 15.000 tonn.

Utbruddet i Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkanen kastet aske og gjørme opp til 40 kilometer opp i atmosfæren, i tillegg til å forårsake en større tsunami.

Selve øya vulkanen lå på, rundt 65 kilometer nord for Tongas hovedstad Nuku'alofa, ble fullstendig utslettet av eksplosjonen. Den giftige askeskyen som spredte seg over mesteparten av øyriket forgiftet drikkevann, ødela avlinger og la to landsbyer i ruiner. Minst tre mennesker i Tonga mistet livet, og ytterligere to omkom i Peru da tsunamien skylte innover landets strender. I tillegg har tsunamien for