Det var i Wuhan i Kina for over to år siden at coronaviruset først ble oppdaget.

Siden har Kina slått hardt ned på smittetilfeller, og innførte tidlig en nulltoleranse-holdning til coronaviruset.

Det vil si at befolkningen hyppig må testes for viruset, og millionbyer blir stengt ned ved oppdagelser av noen få smittetilfeller.

Lave tall

Kinas strenge strategi har gått hardt utover økonomien, men antall nye smittetilfeller og dødsfall er sjokkerende lavt i forhold til befolkningstallet på 1,5 milliarder mennesker.

Nå, når verden står midt i en av de største coronabølgene hittil i pandemien, har for eksempel ikke Kina rapportert om et corona-relatert dødsfall siden 28. januar 2021.

Ifølge nyhetsbyrået UPI ble de fleste av Kinas dødsfall rapportert bare noen få måneder etter det første bekreftede dødsfallet 9. januar 2020, mens de siste rapporterte dødsfallet altså fant sted 28. januar 2021.

Kinas totale dødstall er nå 4636.

Søndag rapporterte Kina bare 43 smittetilfeller. Siden utbruddet av pandemien har Kina rapportert om relativt lave smittetall, med smitterekord 17. januar i år. Da rapporterte de om 223 nye smittede.

Strenge regler

Kina fortsetter også å kjempe hardt mot coronaviruset, og prøver alt de kan for å unngå omikron-bølgen, selv om de for øyeblikket er arrangør for vinter-OL.

Under OL har de nemlig fortsatt sin strenge coronapraksis, og de omtrent 60.000 utøverne, journalistene og andre funksjonærene er helt avskåret fra andre, og testes for corona daglig.

I tillegg er kun inviterte gjester tiltatt som publikum.

Siden 23. januar har 363 testet positive i OL-leiren. Det betyr isolasjon for den smittede, en isolasjon preget av dårlige levevilkår og dårlig mat, ifølge NRK.

Rekordmange vaksinedoser

For å delta i OL må man også være vaksinert.

Vaksinene har nemlig vist seg å være svært effektive mot omikron-varianten.

På verdensbasis er det blitt satt 10,2 milliarder vaksinedoser viser tall fra Bloomberg.

Øverst på tronen over antall satte vaksinedoser per land, finner vi Kina, med 3 milliarder doser, hvorav 90,2 prosent av befolkningen har fått én dose, og 86,8 prosent har fått to.