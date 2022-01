OL i skyggen av grove brudd på menneskerettighetene

Over 240 menneskerettighetsorganisasjoner fra hele verden oppfordrer i et felles utspill til diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing, som åpner 4. februar.

Organisasjonene kommer også med en innstendig bønn til utøvere og ledere om ikke å bidra til å legitimere kinesiske myndigheters overgrep mot egen befolkning.

– OL kan umulig bli en kraft for det gode, slik Den internasjonale olympiske komité (IOC) hevder, all den tid vertslandets regjering begår grove brudd i strid med internasjonal lov, sier Sophie Richardson , som leder Human Rights Watchs virksomhet i Kina.

Massive overgrep

Under president Xi Jinping har kinesiske myndigheter begått massive overgrep mot landets muslimske uigur-minoritet, mot tibetanere og andre etniske minoriteter, samt mot medlemmer av uavhengige trossamfunn, ifølge HRW.

Kinesiske myndigheter forfølger også menneskerettsaktivister, feminister, advokater, journalister og andre, og har kneblet demokratibevegelsen i Hongkong.

Kina har under president Xi Jinping begått massive brudd på menneskerettighetene, ifølge Human Rights Watch og over 240 andre menneskerettighetsorganisasjoner. Foto: AP / NTB

Egne innbyggere overvåkes i stadig større grad som et ledd i å frata kineserne ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet, og myndighetene tillater også tvangsarbeid i strid med internasjonal lov. Kinesere og kinesiske selskaper i utlandet blir også truet, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Kinesiske myndigheter tilbakeviser kritikken og kaller den grunnløs.

Signal til verden

– Det at vinter-OL blir holdt i Beijing, sender et signal til verden om at Xi Jinpings regjering er normal, sier Renee Xia, som leder organisasjonen Chinese Human Rights Defenders.

– Når verden rasjonaliserer bort slike overgrep, blir det også hardere for ofrene å stå opp mot urettferdigheten, sier hun.

– OL-skuespillet kan ikke dekke over folkemord, sier lederen for Uigur Human Rights Project , Omer Kanat.

– Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan finne det mulig å feire internasjonalt vennskap og olympiske verdier i Beijing i år, sier han.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner har Kina internert over 1 million uigurer i leirer i Xinjiang-provinsen, der de utsettes for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering.

Kinesiske myndigheter benekter ikke at slike leirer finnes, men hevder at det kun er snakk om et tilbud om omskolering for å hindre at uigurene rekrutteres til islamsk ekstremisme.

IOC-løfter lite verdt

IOC har sagt at deres generelle forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter, som ble kunngjort i 2017, ikke gjelder for vinter-OL i 2022.

Ifølge Human Rights Watch og de øvrige organisasjonene oppfyller IOC ikke sitt ansvar i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsvirksomhet og menneskerettigheter når det gjelder Kina.

Den internasjonale olympiske komité, der Thomas Bach er president, kritiseres for å lukke øynene for de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Kina. Foto: AP / NTB

IOC har tydelig vist at løftene om å sikre respekt for menneskerettighetene er lite verdt, mener organisasjonene, som blant annet viser til at IOC-president Thomas Bach har deltatt i en kinesisk propagandakampanje mot tennisstjernen Peng Shuai som har anklaget landets tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelle overgrep.

IOC har heller ikke vært villige til å møte representanter for uigurer som kjemper mot tvangsarbeid, og har også skaffet seg uniformer som er laget av et kinesisk selskap der ansatte angivelig jobber under tvang, ifølge organisasjonene.

– IOC hevder at sport og politikk ikke hører sammen, men den kinesiske regjeringen lot selv OL i Beijing i 2008 tjene egne politiske interesser, sier Bhuchung K. Tsering, som leder International Campaign for Tibet.

– Tibetanere i Tibet løp risiko ved å fortelle verden om dette, uten at IOC fulgte opp. Beijing-OL er nå en unik mulighet for IOC og andre lands regjeringer til å presse kinesiske myndigheter til å etterleve internasjonale normer, sier han.

Både IOC og Bach har tidligere tilbakevist kritikken.

Sponsor-kritikk

Human Rights Watch og de øvrige organisasjonene er også kritiske til de store sponsorene under årets OL – Airbnb, Alibaba, Allianz, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Intel, Omega, Panasonic, P & G, Samsung, Toyota og Visa – og hevder at de ikke har oppfylt kravene når det gjelder menneskerettigheter.

Selskapene har ikke kommet med de nødvendige forsikringer om at de med sin støtte til arrangementet ikke skaper eller bidrar til brudd på menneskerettighetene, mener organisasjonene.

De er glade for at flere land har varslet diplomatisk boikott av vinter-OL, og oppfordrer andre til enten å gjøre det samme, eller til å benytte anledningen til å framføre kritikk.

Nektes å kritisere

– Vi oppfordrer regjeringer til å støtte fengslede menneskerettsforkjempere som betaler en svært høy pris for å ha krevd reformer, for å ha forsvart andre, eller ganske enkelt for å ha diskutert hvordan sivilsamfunnet i Kina kan styrkes, sier lederen i Human Rights in China , Sharon Hom.

Hun og andre menneskerettsforkjempere reagerer sterkt på at kinesiske myndigheter nekter OL-utøvere som befinner seg på arenaene, å ytre seg om menneskerettighetssituasjonen i Kina.

– Idrettsutøvere som opprettholder de olympiske idealer, bør ikke bli møtt med overvåking, undertrykkelse av ytringsfrihet eller tro, sier presidenten i organisasjonen ChinaAid, Bob Fu.