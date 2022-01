En ufrivillig kjøretur med kjæresten ble skjebnesvanger for den unge kvinnen.

Før hun ble tvunget inn i varebilen skal kjæresten ha fulgt etter henne på åpen gate, løftet henne opp og båret henne inn i bilen.

Deretter startet kjøreturen som til slutt endte med alvorlig lemlestelse.

Underveis skal 19-åringen ha falt ut av varebilen da den hadde en hastighet på nærmere 100 kilometer i timen.

– Innvendig blør hjertene våre

I fallet pådro hun seg alvorlige hjerneskader. I dag er hun ute av stand til å ta vare på seg selv, men trenger hjelp til alt.

– De katastrofale skadene Angel pådro seg vil bety at livet aldri vil bli det samme for henne eller familien vår. Hver dag er ikke bare en stor kamp for Angel, men også en stor kamp for familien og vennene våre. Vi vet ikke hva fremtiden bringer for datteren vår. Vi prøver å få smilet tilbake i ansiktene våre hver dag, men innvendig blør hjertene våre, sier faren, Paddy Lynn, til BBC.



«Du kontrollerte bevegelsesfriheten hennes på en rekke måter»

Under rettssaken i Leicester Crown Court måtte den tiltalte svare på hvorfor han tvang kjæresten inn i bilen mot hennes, og hva som forårsaket fallet.

Da dommeren i retten skulle oppsummere parets ett år lange forhold, ble tiltalte omtalt som «ond».

«Hun ble behandlet av deg på en måte som gjorde at hun må ha følt seg verdiløs. Du bombarderte henne med frastøtende, nedverdigende meldinger. Du kontrollerte bevegelsesfriheten hennes på en rekke måter, og hun fikk ikke lov til noe annet liv bortsett fra sammen deg,» sa dommeren.

«Du engasjerte deg med vilje i en kidnapping»

Hendelsen fant sted 17. september 2020 på A6 nær Loughborough i Leicestershire, Midlands.

Den hovedtiltalte 20-åringen ble dømt til syv og et halvt års fengsel. En jevnaldrende medhjelper, som kjørte varebilen under kidnappingen, ble også kjent skyldig i kidnapping. Han ble idømt 21 måneder på en institusjon for unge lovbrytere. Han ble også fradømt førerretten i 12 måneder.

«Din rolle var helt klart på et helt annet nivå enn hans, men du engasjerte deg med vilje i en kidnapping,» oppsummerte dommeren i retten.