«Han hadde en ekstrem kald kjernetemperatur og delvis frosne indre organer», er konklusjonen fra rettsmedisiner Zhou Wang, ifølge lokale medier.

Den seks år gamle gutten Damari Perry ble funnet død pakket inn i sorte plastsekker ved et forlatt hus i Gary, Indiana, drøye 11 mil fra familien hjem i North Chicago. Levningene var også delvis forkullet, noe som ifølge rettsmedisinerne skyldtes at han var forsøkt satt fyr på etter døden inntraff for å skjule skadene.

Meldte falsk forsvinning

Før liket av gutten ble funnet, hadde familien meldt ham savnet, men at gutten forsvant etter at han var med søsteren til en fest i byen Skokie, over en times kjøretur fra hjembyen North Chicago.

– Familiens opplysninger indikerte i første omgang at Damari skulle ha forsvunnet i byen Skokie. Men etterforskerne flyttet raskt oppmerksomheten mot guttens hjem etter at familiens historie ble motsagt av beviser i Skokie, sier statsadvokaten i Lake County, Eric Rinehart, ifølge Fox News.

Gutten skal ha blitt overtatt av en fosterfamilie allerede kort tid etter han ble født i 2015, men gitt tilbake til moren i 2017, i likhet med sine fem eldre søsken.

Delstatsadvokaten mener moren eller en av brødrene satte Damari i en iskald dusj for å straffe ham 30. desember. Først etter at gutten hadde kastet opp og deretter ble livløs slo de av det kalde vannet.

Det skal ha vært flere familiemedlemmer i huset denne dagen, men ingen av dem skal ha ringt etter hjelp. Det har ikke kommet frem hvor lenge gutten led, men at han på et tidspunkt døde som følge av frostskadene.

Moren og to brødre siktet

Guttens mor og to av hans brødre, en i 20-årene og en mindreårig er siktet for drapet og for å ha dumpet gutten og deretter ha løyet til politiet om forsvinningen.

– Vi er i sjokk. Vi kan ikke tro det. Vi forstår ikke hvordan det kunne gå så langt. Min lille fetter skulle ha vært fjernet fra henne. sier guttens kusine, Dreena Driver til ABC7.

Guttens mor har fortsatt ikke tatt stilling til anklagene da hun har vært innlagt på sykehus siden tirsdag, melder amerikanske medier.