Det sier legemiddelselskapets administrerende direktør Albert Bourla, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Pfizer/BioNtechs vaksine har vist seg å være effektiv mot alvorlig sykdom og død forårsaket av den smittsomme omikronvarianten. Den er derimot mindre effektiv i å hindre smitte.

I et intervju med den israelske kanalen N12 News , ble Bourla spurt om han ser for seg oppfriskningsdoser hver fjerde til femte måned også i fremtiden.

– Det vil ikke være et godt scenario. Det jeg håper er at vi vil ha en vaksine som du kan ta én gang i året. En gang i året – det er lettere å overbevise folk om å gjøre det. Det er lettere for folk å huske, sier han.

Israel tilbyr nå en fjerde vaksinedose til alle over 60 år, samt ansatte i helsesektoren, men en fjerde vaksinedose gir i liten grad økt beskyttelse mot omikronvarianten av coronaviruset, viser en israelsk studie.