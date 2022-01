Ifølge UK Defence Journal har et transportfly av typen C-17-fly allerede landet i Kiev med militært utstyr som skal transporteres videre til Ukraina.

Det innebærer en ny opptrapping av den allerede svært spente situasjonen mellom Russland og Nato.

Ifølge en dansk ekspert valgte to britiske transportfly å fly i en nordlig bue over dansk luftrom i stedet for å fly rett øst over Holland og Tyskland. Flyene passerte over Jylland, Fyn, Sør-Sjælland og like sør for Bornholm, før de fløy sørover gjennom Polen og inn i Ukraina, skriver dansk TV 2.

Ifølge Daily Mail kan transportflyene bevisst ha unngått å bruke tysk luftrom ettersom tyske myndigheter er kritiske til å sende våpenhjelp til Ukraina.

– Til selvforsvar



Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace. (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP) Foto: Janek Skarzynski / AFP

Den britiske forsvarsministeren bekreftet mandag at landets regjering har besluttet å støtte Ukraina med militært utstyr.

– Dette er ikke strategiske våpen og utgjør ingen trussel mot Russland. Den er til bruk i selvforsvar, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace i en uttalelse til parlamentet, skriver Reuters.

Den ukrainske forsvarsministeren, Oleksii Reznikov, skriver på sosiale medier at han takker for den britiske støtten i en kritisk situasjon for landet.

«Ukraina setter stor pris på Storbritannias beslutning om å gi en sikkerhetspakke med lette anti-tank våpensystemer», skriver Reznikov i en tweet.

Panservernraketter med kort rekkevidde

Våpnene som blir sendt er en type panservernraketter med kort rekkevidde, skriver BBC.

I tillegg vil en liten gruppe britiske soldater bli sendt til Ukraina for å gi opplæring til de ukrainske styrkene.

Storbritannia har dessuten tilbudt Ukraina finansiering for å styrke landets marinekapasitet, som ble sterkt svekket etter invasjonen i 2014.

Har advart Russland: – Det er Putins valg



Russlands president Vladimir Putin. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Flere vestlige land frykter at Russland forbereder et påskudd for et nytt angrep på Ukraina, tilsvarende invasjonen og annekteringen av Krimhalvøya i 2014.

Storbritannia har tidligere advart Russland om alvorlige konsekvenser dersom de igjen angriper Ukraina.

– Den nåværende avstanden i forhandlingene er stor, men ikke uoverkommelig. Vi håper at diplomatiet vil seire. Det er president Putins valg, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace.

– Stadig mer truende oppførsel fra Russland

I følge en uttalelse gitt av forsvarssekretæren i Underhuset 17. januar 2022, heter det:

«Per i dag er titusenvis av russiske tropper plassert nær den ukrainske grensen. Utplasseringen er ikke rutinemessig, og de er utstyrt med stridsvogner, pansrede kampvogner, rakettartilleri og kortdistanse ballistiske missiler», skriver UK Defence Journal.

Det er på denne bakgrunn britene har tatt beslutningen om å forsyne Ukraina med lette, anti-panser, defensive våpensystemer.

– Jeg kan i dag bekrefte overfor Underhuset at, i lys av den stadig mer truende oppførselen fra Russland, og i tillegg til vår nåværende støtte, gir Storbritannia en ny sikkerhetshjelpspakke for å øke Ukrainas defensive evner.