Kreml avfeide fredag kveld påstanden om skjulte operasjoner i Ukraina som «grunnløse».

– Fram til nå har alle disse uttalelsene vært uten grunnlag og har ikke blitt bekreftet av noen ting, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Etterretningskilder i USA sa tidligere fredag at Russland planlegger en såkalt «false flag»-operasjon, skriver CNN og Reuters. Det vil si en operasjon som blir utført med intensjon om å skjule hvem som står bak, for å lede ansvaret over på en annen part.

Formålet skal være å skape et gyldig grunnlag for å invadere østlige Ukraina, tradisjonelt kalt «casus belli».

– Det russiske militæret planlegger å starte med disse aktivitetene noen uker før en militær invasjon, som kan komme før midten av februar. Vi så det samme i 2014 i forbindelse med Krim, sier en amerikansk tjenesteperson til CNN.

Uttalelsen kommer etter at Ukrainas forsvarsdepartement tidligere fredag sa at russiske spesialtjenester forbereder provokasjoner mot russiske styrker i et forsøk på å gi Ukraina skylden.

Det har vært holdt møter mellom USA, Nato og Russland den siste uka, men de har ikke båret frukter. Russland har ikke vært villig til å redusere sitt militære nærvær langs Ukrainas grense, og USA og Nato har avvist russiske krav om å garantere at Ukraina aldri får bli medlem av forsvarsalliansen.