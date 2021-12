Verdens helseorganisasjon har igangsatt en etterforskning etter at en sykdom har brutt ut i Fangak i Sør-Sudan. Etterforskningen har pågått siden november, og sykdommen har så langt kostet minst 97 personer livet, skriver ABC News.

De fleste dødsfallene er blant eldre og barn mellom ett og 14 år.

Sykdommen oppfører seg svært likt kolera, med diaré og feber. I tillegg utvikler personer hoste, brystsmerter, leddsmerter og hodepine. Område har i den siste tiden vært rammet av flom, noe som gjør det lettere for kolera å oppstå, men ifølge WHO har både vannet og syke personer testet negativt på kolera.

Eksperter mistenker at sykdommen kan ha oppstått som følge av dårlige sanitærforhold kombinert med flomvann. Foto: Adrienne Surprenant / AP/NTB

En «perfekt storm»

Talsperson for WHO Africa Collins Boakey-Aygemang forteller til ABC News at helseorganisasjonen har undersøkt sykdommen siden november, men de har foreløpig ikke funnet noe svar.

Hjelpeorganisasjoner har siden november levert både matforsyninger og medisiner til det sykdoms- og flomrammede området. Den internasjonale organisasjonen Leger uten grenser beskriver området som «den perfekte stormen» for utbrudd av sykdom.

– Når vannet trekker seg tilbake etterlater det seg den perfekte grogrunn for blant annet mygg, og manglende helsehjelp gjør innbyggerne svært utsatt for farlige sykdommer, skrev Leger uten grenser i en pressemelding for en måned siden. I samme rapport uttrykker de bekymring rundt det som da var ferske tilfeller av en sykdom som hadde begynt å spre seg i området.

– Vi er svært bekymret

Organisasjonens kapasitet i området er nær sprengt, og de har nylig etablert 45 nye sengeplasser på feltsykehuset som tok imot 180 nye pasienter daglig gjennom november. De fleste av de innlagte er små barn.

– Vi er svært bekymret over situasjonen. Området er allerede presset med tanke på matmangel, og dersom en vannbåren sykdom bryter ut vil kapasiteten bli helt sprengt, skriver organisasjonen.

WHO har siden forlatt Sør-Sudan, men de har enn så lenge ikke publisert funn tilknyttet sykdomsutbruddet.