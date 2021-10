Det var i august at mannen, som var i 80-årene, våknet av at en flaggermus satt på nakken hans. Flaggermusen testet positivt for rabies, men mannen takket nei til behandlingen han ble tilbudt som følge av eksponeringen for sykdommen.

– Rabies er sykdommen med høyest dødsrate, men det finnes en livreddende behandling, forteller direktør for Illinois Department of Public Health (IDPH) Ngozi Ezike til CNN. Det er denne behandlingen mannen takket nei til.

En måneds tid etter hendelsen utviklet mannen store nakkesmerter, hodepine og nummenhet i fingrene. Omsider mistet han taleevnen og kontroll på sine egne armer, skriver CNN.

US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bekreftet tirsdag at mannen testet positivt på rabies. I ettertid har den amerikanske viltnemnda funnet en flaggermuskoloni i mannens hjem i Lake County i Illinois.

Rabies er en sykdom som smitter over på mennesker etter direkte kontakt med smittede dyr. Sykdommen angriper sentralnervesystemet og er nær hundre prosent dødelig med mindre man får behandling. Smitte hos mennesker er svært sjelden i USA, med mellom en og tre årlige tilfeller, opplyser IDPH.

I mai 2019 døde en norsk kvinne i 20-årene etter å ha blitt smittet av rabies. Hun hadde blitt bitt av en valp på Filippinene og utviklet symptomer etter å ha kommet hjem til Norge igjen. Sist gang innenlandssmitte hos mennesker ble påvist i Norge var i 1815, ifølge FHI.